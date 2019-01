Riscurile la care vă expuneți urmând dieta pe bază de proteine. Ce este acidoza metabolică

Haideţi să slăbim urmărind singură idee pe care o vehiculează cele mai multe diete: consumul de proteine.

Şi să presupunem că ne vom hrăni doar cu alimente doldorda de ele. Slăbim, dar riscul este o intoxicaţie numită acidoza metabolică.

Organismul uman foloseşte, însă, o treime din ceea ce primeşte în timpul unei mese pline de proteine, doar pentru digestie. Deci mâncaţi mai puţin decât mâncaţi. Sună ciudat, dar e o afirmaţie pe baza căreia se sprijină industria de suplimente alimentare.

Între 1000 şi 1500 de kilocalorii are nevoie un adult activ în fiecare zi doar ca să îşi menţină funcţiile vitale. Doar ca să respire! Or dietele care se duc sub aceste număr de kilocalorii nu înseamnă slăbire.

Dr. Şerban Damian, nutriţionist: „Orgsnimul va utiliza, într-o logică a lui, şi masă musculară şi alt ţesturi. În mod sigur se va utiliza şi proteina din organele nobile, din muşchi. pe termen lung asta este complet nociv pentru organism.”

Să slăbiţi eficient înseamnă 3 mese pe zi cu puţin din toate. Iar la fiecare masă să aveţi o reducere calorică, pe care v-o calculează medicul în funcţie de datele dumneavoastră biologice. Pentru că slăbirea nu trebuie să fie o joacă cu propriul organism. În felul acesta, veţi reduce masa grasă şi nu masă musculară.

Pentru a slăbi un kilogram, într-o săptămână, trebuie să tăiaţi 7000 de kilocalorii din raţia cu care eraţi obişnuiţi. Să dăm un exemplu de meniu raţional. La micul dejun, o cană de lapte bătut, jumătate de cană de fulgi de orez.

La gustarea de la 10.00, un fruct. La prânz, 200 de grame de paste integrale fierte, cu 2 linguri de parmenzan şi suc de roşii. Seara, 120 de grame de peşte pe grătar cu legume tot la grătar.

Nu apelaţi la mese formate doar din proteine, chiar dacă slăbiţi rapid. Veţi încerca să produceţi energie arzând grăsime, dar din acest proces rezultă aşa numiţii corpi cetonici.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Aceşti corpi cetonici se acumulează în exces în corpul nostru, se elimină în urină, unde pot fi dozaţi, se elimină prin respiraţie şi apare aceste respiraţie cu miros de oţet sau de mere verzi.”

Odată acumulaţi în cantităţi mari, se declanşează aşa-numita acidoză metabolică, o intoxicaţie gravă în tot organismul. Ulterior, apare colapsul.

Explicăm de ce slăbesc proteinele din carne, ouă, brânzeturi. Conţin 3 grupuri. Organismul uman scoate şi el la înaintare tot 3 grupări. Trebuie să se potrivească perfect.

Dr. ing. Ştefan Voicu, facultatea Chimie Aplicată: „Asta e principal: să grupeze 3 grupări funcționale şi cu 3 complementare. Natura a vrut 3, ca să nu existe dubii.”

Ca să poată folosi o proteină din hrană, organismul uman face eforturi. Aceste eforturi presupun consum de calorii, adică de energie. 30% din caloriile pe care vi le aduc proteinele de origine animală sunt consumate doar în procesul de digestie.

De aceea, caloriile care provin din proteine se numesc negative. Dar ele trebuie să reprezinte doar 20 % din tot ce mâncaţi zilnic. Altfel, riscurile să ajungeţi la intoxicaţie sunt mari.

