Ce este lipotimia sau starea de leşin. Reguli de prim-ajutor în caz de leşin

Lipotimia, cunoscută popular si drept leşin, apare atunci când în creier nu ajunge suficient sânge.

Lipotimia, sau cum i se mai spune popular, leşin, poate sa apară brusc, fără a fi declanşată de un factor anume, sau poate să apară din cauze precum căldura excesivă, stresul sau febra.

Se poate intampla oriunde si oricand: la birou, spre exemplu, daca nu ati mancat sau daca va incearca emotii puternice. Iata cum trebuie reactionat!

Cum apare lipotimia sau starea de lesin

Lipotimia are drept cauză lipsa temporară a oxigenului la nivelul creierului, cauzata de flux prea mic de sânge. Ce facem daca ne aflam in prezenta unei persoane suferinde?

Dr. Mia Ifrosa, medic: “Verificarea respiratiei se face in pozitie de hiperextensie. Facem aceasta hiperextensie pentru a preveni ca baza limbii sa acopere caile repiratorii – asa-numitul inghit al limbii. Mana pe frunte, 2 degete sub barbie, sub parte osoasa tragem de frunte si implingem de barbia. Apoi, verificam timp de 10 secunde daca victima respira.”

Cum putem ajuta o persoană care a leşinat

20 de respiratii pe minut inseamna prea putin, fara a pune insa viata in pericol. Deschideti geamul sau aerul conditionat. Ori luati un caiet, un tricou si faceti aer victimei.

Dr. Mia Ifrosa, medic: “Tot pentru oxigenare ridicam picioarele vicitmei la un unghi de 45 de grade pentru ca din cauza gravitatiei o cantitate mare de sange cu oxigen va fi la nivel membrelor inferioare. Prin ridicare membrelor stimulez intorcerea venoasa si de aici mai mult sange catre creier cu oxigen."



Victima isi va reveni treptat. Imediat dupa, va avea nevoie de zahar.

Dr. Mia Ifrosa, medic: “In spatele victimei, sustinand-o usor, ii dau un suc sau apa cu zahar.”

Asfel, va descarca rapid in sange glucoza, nutrientul de care are nevoie creierul.