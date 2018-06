Factorii care pot afecta grav ficatul. Cum poate fi evitat un transplant

Spitalul Fundeni, secţia în care se fac transplanturile hepatice - ultima şansă pentru cei al căror ficat nu îşi mai îndeplineşte funcţia.

Discuţia noastră este însă despre ceea ce trebuie să facem să nu distrugem acest organ imens, cu o capacitate uriaşă de regenerare.

Primii paşi în procesul de educaţie ar trebui făcut chiar în mediul şcolar. Nu se întâmplă aşa ceva, iar drumul până la transplant hepatic e parcurs rapid de o bună parte a populaţiei. Noi pornim pe acest traseu invers.

Transplantul de ficat este o soluţie extremă. Eficientă, dar nedorită. Procedura poate fi evitată, cu măsuri luate din timp.

Prof. dr. Irinel Popescu: „Ficatul are câţiva duşmani foarte mari şi pe primul loc rămân virusurile hepatitice B, Chiar dacă au aparut tratamente pentru amândouă, pentru virusul B este un cavin. Recomandarea să fie făcut din copilărie. Ambele virusuri se transmit pe cale sexuală şi aici, în educaţia fiecărui tânăr trebuie să intre noţiunea de sex protejat.”

O dată pe an, în lipsa simptomelor, faceţi-vă analizele care determină virusurile hepatitice B şi C, dar şi HIV. Există forme extrem de agresive de virusuri hepatitice şi, până la urmă, singura soluţie e transplantul. Un pacient operat nu va avea ficatul reinfectat.

Prof. dr. Irinel Popescu: „Tratamentele moderne reuşesc să controleze virsul şi asta e marele câştig, deocamndată încă virusul C. Foarte rău că nu avem un vaccin şi deocamdată există posibilitatea reactivării lui după ce fost eradicat. În ce priveşte virusul B, după transplant există o profilaxiecu o imunoglobulină specifică şi pacienții transplantați cu virus hepatic B fac imunoglobulină toată viaţa.”

Alt mare duşman al celui mai mare organ din corpul uman este alcoolul, care poate determina ciroza, adică un ficat plin de noduli nefuncţionali.

Prof. dr. Irinel Popescu: „Afectează tot ficatul, în intregime. Ciroza provocată de alcool se numeşte toxic - nutriţională, pentru că pe lângă faptul că aceşti pacienți consumă alcool, ei nici nici nu mănâncă. În măsura în care alcoolul e contrabalansat de o nutriţie adevată, efectele alcoolului sunt mai modeste, mai puţin evidente. În măsura în care se consumă ambii factori, o persoană care consumă alcool şi nu se hrăneşte, atunci riscul este maxim.”

Vine apoi alimentaţia modernă, care poate determina steatoza hepatică non-alcoolică, adică ficatul gras. Apare de la prea multă mâncare şi, în special, de la consumul alimentelor pline de E-uri sau modificate genetic. Şi în acest caz, boala evoluează până la ciroză.

Prof. dr. Irinel Popescu: „Lucrurile simple şi foarte complicate, pentru că acest lucru e uşor de spus, dar în fapt în ziua de astăzi nu prea mai ştim ce înseamnă în alimentație sănătoasă. Bineînțeles că se recomandă ca alimentele să provină dintr-o sursă controlată, dar puţini oameni pot să-şi permită lucurul acesta.”

Ne verificăm o dată pe an dacă nu ne supără nimic şi dacă am ieşit perfect la acest control anual, dacă există probleme - şi aici ne referim la ficat. Ne verificăm când ne cheamă hepatolgul. Verificare înseamnă o ecografie totală a abdomenului plus analizele uzuale de sânge. O dată pe an măcar.

