Ce este chirurgia bariatrică. Este mai eficientă decât sportul dacă vreți să slăbiți

„M-am îngrăşat, trebuie să mă apuc de sport!" Oricât de mult încurajăm mişcarea, subliniem încă o dată că efortul nu aduce slăbirea, contrar opiniei generale.

Sigur, toate sistemele metabolice primesc un ajutor important, dar 30 de minute de activitate fizică susţinută nu ard mai mult de 300 de kilocalorii, în medie. Iată de ce niciodată un proces de pierdere ponderală nu începe cu sportul.

Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie bariatrică: „Ei au un simdrom de presiune intra-andominală. E crescut abdomenul, are un număr de organe, dacă e şi grăsime, presiunea în abdomen e mare. Îşi dau uşor seama: urinează noaptea de mai multe ori. Odată ce au pierdut un număr de kilograme, nu neapărat mare, acest lucru nu se mai întâmplă şi dorm mai bine şi nu se mai trezesc noaptea.”

În interiorul abdomenului, grăsimea înfăşoară fiecare organ. Şi exercită presiune fizică. În acelaşi timp, descarcă hormoni feminini în exces, la ambele sexe. Adică o presiune chimică. Practic, grăsimea se comportă ca un organ endocrin de care nu aveţi nevoie. Şi va avea astfel impact negative pe toate organele.

Ce-i de făcut înainte de chirurgia bariatrică? Luaţi o porţie mare, despre care credeţi că v-ar fi suficientă. Din ea reduceţi jumătate. Repetaţi la fiecare din cele 3 mese. Iar între acestea nu ronţăiţi. Şi nu beţi altceva în afară de apă.

Prima oară îşi revine ficatul, el însuşi un organ de depozit pentru grăsime. Masa grasă dispusă în ficat se numeşte steatoză hepatică non-alcoolică. Evoluează până la ciroza hepatică.

Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie bariatrică: „El fiind un depozit foarte bun pentru grăsimi, în sensul în care are la îndemână aceste depozite, are capacitatea de a le metabioza, le extrage repede. Mai greu este cu gasimea de distanță, dispusă sub piele.”

Dar şi acesta va fi metaboizată la deficit caloric zilnic. Simultan, încercaţi să mergeţi pe jos. În fiecare zi. Se numeşte efort de intentiate mică.

Prin mers pe jos, sângele va prelua grăsimea de depozit şi o va transporta spre ficat. Unde e metabolizată şi transformată în energie. Aşa slăbiţi.

