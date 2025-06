Iulia Pârlea, între paradisul din Thailanda și loialitatea față de Grecia, unde bărbații sunt „superbi”

„A fost superb, paradis. Am stat acolo nouă zile, dar aș mai fi stat încă trei-patru”, a spus ea, impresionată de concediul care, deși neplanificat din timp, a marcat-o profund.

„Aș vrea să mă întorc în iarna asta. Mi-a plăcut totul, m-am odihnit, am mâncat corect: mult pește, fructe proaspete, am băut multă apă de cocos (...) pentru mine a fost o vacanță în care am făcut tot ce nu am reușit în ultimii ani. Am descoperit și desertul preferat: roti, un fel de clătită foarte dulce (...) am mâncat non-stop.”

Întrebată de Oana Andoni despre localnici, Iulia Pârlea a răspuns: „Mi s-au părut umili, oameni buni, primitori. M-a impresionat felul în care ei ar fi făcut orice ca tu să te simți bine.”

Grecia, locul special din inima Iuliei Pârlea

Totuși, destinația cea mai dragă Iuliei rămâne Grecia. Oana Andoni a întrebat-o de ce merge atât de des acolo. Iulia Pârlea a explicat: „Mulți ar spune că am vreun iubit grec, dar nu am. A fost prima țară pe care am vizitat-o, iar eu sunt un om loial. Mă atașez, mi-am făcut mulți prieteni. Îmi place mâncarea, viața lor de noapte, îmi plac oamenii, bărbații lor sunt superbi. Am fost prima oară în Atena, la 18 ani, și am stat vreo 3 luni cu un contract de modelling.”

Deși nu a visat să devină cunoscută, viața a surprins-o plăcut în ceea ce privește cariera. Iulia Pârlea a mărturisit: „Nu mă vedeam în lumina reflectoarelor, dar se pare că televiziunea m-a ales pe mine.”

Când Oana Andoni a întrebat-o cui îi este recunoscătoare pentru parcursul său, Iulia a răspuns: „Mamei mele, pentru că m-a susținut în tot ce am vrut eu să fac. Lui Dumnezeu, că El m-a dus cum a considerat mai bine în drumul meu prin viață și mie pentru că, atunci când mi-a fost mai greu, nu am renunțat.”

Pierderea mamei a fost un moment copleșitor pentru Iulia. „Crunt a fost pierderea mamei mele. De fapt, ea a fost stâlpul de rezistență și în momentul în care ea nu a mai fost, eu nu prea am mai știut mulți ani cine sunt.”

Acum, Iulia privește cu optimism spre viitor și mărturisește că cel mai mare vis al ei este să aibă un copil, căruia să-i ofere aceeași educație pe care a primit-o și ea. „Singurul vis care contează cu adevărat pentru mine este să fiu mamă și în ultima vreme am început să mă gândesc din ce în ce mai des la asta.”

