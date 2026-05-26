Programul concertelor include Uvertura Olandezul zburător de Wagner, Poemul iubirii și al mării de Chausson și Simfonia nr. 4, în sol major de Mahler.

Întregul program al Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Începând cu Stagiunea 2017-2018, Patrick Lange este director muzical al Hessisches Staatstheater Wiesbaden. Este invitat frecvent al teatrelor precum Opera de Stat din Viena, Opera de Stat Bavareză din München și Opera Națională din Paris și colaborează cu Opéra du Capitole din Toulouse, Semperoper Dresda, Royal Opera House din Londra, Opera Australia din Sydney, Opera din Zürich, Compania de Operă Canadiană din Toronto, Opera Națională Coreeană din Seul, Opéra national du Rhin din Strasbourg, Opera de Stat din Hamburg, Teatrul de Stat din Stuttgart, Opera din Frankfurt și Festivalul de Arte din Hong Kong, printre altele. Pe scena de concert, evoluează în stagiunea curentă la pupitrul Orchestrei de Stat din Saxonia Inferioară, Hanovra, al Orchestrei Filarmonice din Dortmund, Filarmonicii George Enescu și al Orchestrei Radio Germane Saarbrücken-Kaiserslautern.

Pentru performanțele sale remarcabile din Italia, Olga Bezsmertna a fost distinsă cu prestigiosul Franco Abbiati Prize, premiul anual al Association of Italian Music Critics, la categoria Best Female Singer. Soprana colaborează cu dirijori de renume precum Adam Fischer, Alain Altinoglu, James Conlon, Christian Thielemann, Zubin Mehta, Daniel Harding, Axel Kober, Franz Welser-Möst, Ivor Bolton și Andrés Orozco-Estrada, și cu regizori precum Marco Arturo Marelli, Stefan Herheim, Barrie Kosky, Christof Loy, David McVicar, Sven-Eric Bechtholf și Adrian Noble. Proiectele discografice includ înregistrarea operei Esther de Thomas de Hartmann pentru casa de discuri Pentatone, sub bagheta lui Kirill Karabits, în care va interpreta rolul Elisei.

Uvertura Olandezul zburător de Richard Wagner este o condensare orchestrală a poveștii fantastice despre blestem și iubire pură, desprinsă din negurile romantismului german și înfățișată de cel care a schimbat ireversibil lumea operei: marele Wagner.

Poemul iubirii și al mării de Ernest Chausson este o lucrare pe versurile lui Maurice Bouchor dedicată lui Henri Diuparc, o muzică în care sunt prezente ecouri wagneriene și influența lui Cesar Franck, în care orchestra are rol narativ.

Simfonia nr. 4, în sol major este cea mai interpretată simfonie a lui Mahler, al cărei final este un lied din Cornul fermecat al băiatului, ce descrie cum își imaginează un copil raiul: ca un festin.

