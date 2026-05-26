Potrivit acestora, copilul a fost găsit de cadrele medicale de la ambulanţă în stare de inconştienţă.

"SAJ a intervenit prin echipajul substaţiei Truşeşti la un caz critic pediatric, pentru un copil în vârstă de 7 ani, aflat în stare de inconştienţă prin obstrucţie acută de căi aeriene cu corp străin (capac de cariocă). Echipajul format din asistent medical Leonte Dana şi ambulanţier Harzob a intervenit prompt, aplicând manevrele specifice de dezobstrucţie şi susţinere a funcţiilor vitale, cu restabilirea permeabilităţii căilor aeriene şi stabilizarea pacientului", au transmis reprezentanţii SAJ Botoşani

Ulterior, copilul a fost predat stabil hemodinamic unui echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, pentru continuarea îngrijirilor medicale.