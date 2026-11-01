Black Friday 2026 începe la Fashion Days duminică seară, pe 1 noiembrie. Retailerul anunță o campanie care se va desfășura până pe 8 noiembrie și va include peste un milion de produse, cu reduceri de până la 90% la haine, încălțăminte, accesorii, produse de beauty și articole pentru casă.

Sezonul reducerilor de toamnă a început deja în România, iar magazinele din industria modei și a încălțămintei au ales perioade diferite pentru campaniile de Black Friday. Printre retailerii care participă la eveniment se numără ABOUT YOU, Answear, Sinsay, Reserved, Cropp, Trendyol, CCC, epantofi, ALDO, Otter și Benvenuti. Unele campanii au început deja, în timp ce altele sunt programate pentru prima parte a lunii noiembrie.

În cazul Fashion Days, ediția din acest an debutează pe 1 noiembrie, iar ofertele vor fi disponibile atât în aplicația mobilă, cât și pe site-ul oficial al companiei. Produsele incluse în campanie vor putea fi identificate printr-o etichetă neagră cu mențiunea „Black Friday”.

Ce reduceri anunță Fashion Days de Black Friday 2026

Potrivit reprezentanților companiei, campania din acest an va cuprinde peste un milion de produse, cu discounturi de până la 90%. Oferta include articole vestimentare, încălțăminte, genți, accesorii, produse de îngrijire și articole pentru casă.

Printre brandurile prezente în campanie se numără Nike, Puma, Columbia, UGG, HUGO, BOSS, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Guess, Adidas Originals și New Balance.

Fashion Days a anunțat și câteva exemple de prețuri pentru ediția din acest an. Astfel, reducerile includ ghete de la 99 de lei, blugi de la 79 de lei, jachete de la 99 de lei, hanorace de la 69 de lei, pulovere de la 39 de lei și sneakers de la 69 de lei.

Compania a prezentat și câteva exemple de produse incluse în ofertă, precum o geacă Columbia la 499,99 lei, o pereche de blugi Levi's la 299,99 lei, botine Karl Lagerfeld la 529,99 lei și ghete UGG la 649,99 lei. Discounturile comunicate sunt calculate în raport cu cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile înaintea reducerii.

Cum pot fi identificate produsele incluse în campanie

Produsele participante la Black Friday 2026 vor avea o etichetă distinctivă, de culoare neagră, cu mențiunea „Black Friday”. Sistemul permite diferențierea articolelor incluse în campanie de celelalte produse disponibile pe platformă.

Reprezentanții Fashion Days recomandă utilizatorilor să își pregătească din timp listele de favorite și să verifice produsele care au eticheta „În curând în Black Friday”. De asemenea, aplicația mobilă poate fi actualizată înainte de începerea campaniei, iar notificările pot fi activate pentru a primi informații despre ofertele disponibile.

Retailerul anunță și o tragere la sorți pentru un voucher în valoare de 5.000 de lei. Pot participa clienții care au un card salvat în aplicație și adaugă produse la secțiunea Favorite înainte de debutul evenimentului, în condițiile stabilite de companie.

Campania Black Friday 2026 de la Fashion Days se desfășoară în perioada 1-8 noiembrie, exclusiv în limita stocurilor disponibile.

Încălțăminte la reduceri de Black Friday

· GUESS, Ghete din piele intoarsa cu toc masiv, Maro – 619 lei

· UGG, Saboti flatform din piele intoarsa Tazz II, Maro inchis – 899 lei

· New Balance, Pantofi sport unisex 9060 din piele intoarsa si plasa, Gri inchis – 1.014 lei

Geci, jachete și paltoane la reduceri de Black Friday

· Colmar, Geaca cu umplutura de puf – 1.999 lei

· Trespass, Geaca lunga cu umplutura de puf Bitsy, Negru – 529 lei

· CALVIN KLEIN JEANS, Geaca cu o curea cu logo, Negru – 989 lei

Genți și rucsacuri la reduceri de Black Friday

· GUESS, Rucsac cu barete ajustabile Follie, Negru - 304 lei

· Valentino Bags, Geanta shopper din piele ecologica Brixton, Maro inchis – 389 lei

· DESIGUAL, Rucsac de piele ecologica, Alb/Negru antracit – 289 LEI