Una dintre părțile civile a cerut schimbarea încadrării juridice, iar Curtea Militară de Apel va lua o decizie după ce va audia din nou mai mulți martori.

Procesul intervenției brutale a jandarmilor de la mitingul diasporei din 10 august 2018, din Piața Victoriei, este în apel la Curtea Militară. Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai Jandarmeriei, iar acum avocatul Alexandru Cristian Surcel a cerut, în calitate de parte civilă, schimbarea încadrării juridice a violențelor, soldate cu răniți printre protestatari.

Alexandru Cristian Surcel, parte civilă: „Mi s-a părut că pică mult mai bine pe una din modalitățile de la încadrarea de infracțiuni contra umanității. E adevărat, una din modalitățile ceva mai ușoare care nu presupune și moartea victimelor. Trebuie să existe un atac organizat al statului - ceea ce clar a fost cazul aici, împotriva unei anumite mulțimi care poate fi determinată pe anumite caracteristici. Din nou, mulțimea putea fi determinată. Discutăm de oamenii care se opuneau deja de aproape doi ani, ca o mișcare civică destul de coerentă la acel moment, regimului pe care îl impusese Liviu Dragnea”.

În primă instanță, la Tribunalul Militar, cei mai mulți dintre jandarmi, inclusiv foștii șefi au fost achitați pentru acuzații de abuz în serviciu sau purtare abuzivă.

Avocații lor susțin că încadrarea juridică nu mai poate fi schimbată în timpul procesului la Curtea Militară de Apel, pentru că acuzația de infracțiuni contra umanității ar fi fost respinsă din start, chiar de procurorul care a trimis rechizitoriul și dosarul în judecată.

Cezar Paul Diaconescu, avocatul unor jandarmi: „Este o încercare, aș spune disperată a unor persoane vătămate, părți civile, din dosar să găsească o încadrare care să le fie favorabilă, dar care nu are niciun fel de legătură cu ceea ce s-a întâmplat în cadrul acelor evenimente. Sigur, au existat nenumărate persoane care au avut cu adevărat de suferit și care - Doamne, iartă-mă! - care au avut leziuni, dar majoritatea autorilor acelor acte nu sunt cuprinse în acest dosar”.

Acuzațiile de abuz în serviciu și purtare abuzivă după intervenția brutală a jandarmilor la Protestul diasporei din Piața Victoriei, din 10 august 2018, s-au prescris. Cel puțin asta susțin deopotrivă inculpații și părțile vătămate sau civile.

Unii spun că pe 9 august, la opt ani de la evenimente, alții, pe 9 octombrie - din pricina celor două luni de stare de urgență din debutul pandemiei de covid. Doar că instanța de apel nu a stabilit oficial încetarea procesului pe acest motiv.

Iar acuzația de infracțiuni contra umanității este imprescriptibilă.

Corespondent PRO TV: „Judecătorii Curții Militare de Apel București au anunțat că vor lua o decizie cu privire la schimbarea încadrării juridice abia după ce vor fi reaudiați mai mulți martori. Între ei - foști jandarmi, dar și fostul prefect al Capitalei de la momentul evenimentelor Speranța Cliseru”.