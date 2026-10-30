Anunțul a fost făcut vineri de președinția turcă, citată de AFP, transmite Agerpres.

„Discuțiile de la Istanbul vor viza măsurile de luat pentru a dezvolta și mai mult cooperarea bilaterală dintre Turcia și Ucraina, precum și evoluțiile regionale și internaționale, în special conflictul ruso-ucrainean și situația de securitate din Marea Neagră”, a anunțat pe X directorul de comunicare al președinției turce, Burhanettin Duran.

Turcia, pregătită să susțină negocierile

În cadrul unei convorbiri telefonice de miercuri cu președintele american Donald Trump, Erdogan a declarat că Turcia este pregătită să susțină eforturile de relansare a negocierilor între Ucraina și Rusia și de a se pune capăt războiului prin negocieri, potrivit președinției turce.

Protocol pentru oprirea atacurilor asupra navelor comerciale

Turcia, exasperată de loviturile în Marea Neagră, a prezentat Kievului și Moscovei un protocol de acord pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, a declarat în septembrie pentru AFP o sursă diplomatică turcă. Textul se inspira din acordul privind tranzitul cerealelor prin Marea Neagră, încheiat în iulie 2022 între Moscova și Kiev, sub egida Turciei și a ONU, dar care a durat doar un an. Turcia, care întreține relații strânse atât cu Moscova, cât și cu Kievul, propune regulat să găzduiască eventuale negocieri de pace între cele două țări.