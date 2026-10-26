Zvâcnirea aceasta mică poartă numele de spasm ocular și, de cele mai multe ori, este inofensivă. Totuși, dacă apare din ce în ce mai des, ar trebui să cerem părerea unui medic.

Ce este, de fapt, spasmul ocular

Ți s-a întâmplat vreodată să simți că ți se zbate un ochi și să nu poți face nimic pentru a opri mișcarea? Uneori, senzația apare din senin, durează câteva secunde sau minute și poate reveni de mai multe ori în aceeași zi. Chiar dacă este neplăcută și uneori îngrijorătoare, de cele mai multe ori nu ascunde o problemă gravă de sănătate.

Spasmul ocular apare atunci când mușchii din jurul ochiului, în special cei care controlează pleoapele, se contractă fără să îi putem controla. Ceea ce numim în mod obișnuit „zbaterea ochiului” poartă denumirea medicală de miokimie palpebrală. Mai simplu spus, pleoapa începe să facă mișcări mici și repetate, pe care nu le putem opri atunci când vrem, conform AAO.org.

Cel mai des se zbate pleoapa de jos, de obicei la un singur ochi, dar mișcările pot apărea și la pleoapa de sus. Uneori, acestea sunt atât de fine încât oamenii din jur nici nu le observă. Cu toate acestea, persoana care le simte poate avea impresia că pleoapa se mișcă foarte tare. În cele mai multe cazuri, spasmele trec de la sine și nu au nevoie de tratament. Pot apărea câteva zile la rând sau pot reveni din când în când, mai ales atunci când suntem foarte obosiți ori trecem prin perioade stresante.

Există însă și alte tipuri de spasme oculare, mai rare, care nu trebuie confundate cu simpla zbatere a pleoapei. Un exemplu este blefarospasmul esențial benign, o afecțiune care face ca pleoapele să se închidă involuntar și în mod repetat. În cazurile mai severe, contracțiile pot fi atât de puternice încât persoana afectată deschide cu dificultate ochii, iar activități obișnuite, precum cititul sau condusul, devin mai greu de făcut.

O altă afecțiune este spasmul hemifacial, care poate începe în jurul ochiului și se poate extinde treptat la alți mușchi de pe aceeași parte a feței. Spre deosebire de aceste afecțiuni, zbaterea obișnuită a pleoapei nu afectează vederea și, de regulă, nu ar trebui să te îngrijoreze. Totuși, dacă problema continuă timp de câteva săptămâni, pleoapa se închide complet, observi schimbări ale vederii sau contracțiile apar și în alte zone ale feței, este bine să mergi la medic.

Care sunt cele mai frecvente cauze pentru care ni se zbate ochiul

Dacă ți se zbate ochiul, cauza poate fi mai simplă decât crezi. De multe ori, aceste mișcări apar din cauza unor obiceiuri zilnice cărora nu le acordăm prea multă atenție. Stresul, oboseala, nopțile în care dormim prea puțin și consumul mare de cafea se numără printre cei mai frecvenți factori care pot declanșa zbaterea pleoapei.

Stresul și anxietatea pot influența felul în care funcționează sistemul nervos și pot favoriza apariția contracțiilor musculare. De exemplu, atunci când avem zile aglomerate, multe griji și prea puțin timp pentru odihnă, putem observa că ochiul începe să se zbată mai des.

Și lipsa somnului poate avea un rol important. Dacă dormim prea puțin sau ne culcăm la ore diferite în fiecare noapte, oboseala se acumulează, iar mușchii din jurul ochilor pot deveni mai sensibili și mai predispuși la aceste contracții involuntare. Un alt motiv frecvent este consumul prea mare de cafea sau de alte băuturi care conțin cofeină. Aceasta stimulează sistemul nervos și poate accentua zbaterea pleoapei, mai ales dacă suntem deja obosiți sau stresați. Și alcoolul ori nicotina pot contribui la apariția acestor spasme.

Nu trebuie să uităm nici de timpul petrecut în fața ecranelor. Dacă stai multe ore la calculator, pe telefon sau în fața televizorului, ochii pot obosi. Atunci când privim un ecran mult timp, tindem să clipim mai rar, iar ochii se pot usca. Acest disconfort poate favoriza apariția mișcărilor involuntare ale pleoapei.

La fel se poate întâmpla și dacă ai ochii uscați sau iritați. Persoanele care se confruntă cu sindromul ochiului uscat, cu inflamații ale pleoapelor sau care sunt expuse des la praf, vânt și poluare pot observa că ochiul li se zbate mai frecvent. Uneori, chiar și lumina foarte puternică poate declanșa astfel de contracții. De exemplu, dacă treci brusc dintr-o încăpere întunecată într-un loc cu lumină intensă, mușchii din jurul ochilor pot reacționa prin mișcări involuntare.

În anumite cazuri, zbaterea ochiului poate apărea și ca reacție la unele medicamente. Alimentația dezechilibrată și lipsa anumitor nutrienți pot contribui, la rândul lor, la apariția contracțiilor musculare. Totuși, acestea sunt cauze mai rare, așa că nu trebuie să presupui automat că ai o carență de vitamine sau minerale doar pentru că ți se zbate o pleoapă.

Mult mai rar, spasmele care nu dispar pot avea legătură cu anumite afecțiuni neurologice. În astfel de situații, apar de obicei și alte simptome, nu doar zbaterea ochiului. De cele mai multe ori, nu există o singură cauză, ci mai mulți factori care se adună. Câteva nopți în care ai dormit prost, mai multe cafele decât bei de obicei și multe ore petrecute la calculator pot fi suficiente pentru ca pleoapa să înceapă să se zbată.

Partea bună este că, în majoritatea cazurilor, problema se ameliorează atunci când înlături factorii care au declanșat-o. Dacă dormi suficient, reduci cantitatea de cafea, faci pauze de la ecrane și încerci să ții stresul sub control, spasmele se pot rări și, în cele din urmă, pot dispărea.

Cum influențează stresul, oboseala și lipsa somnului

Stresul, oboseala și lipsa somnului sunt printre cele mai frecvente motive pentru care ni se zbate ochiul. De multe ori, problema apare în perioadele aglomerate, când avem multe griji, dormim prea puțin sau petrecem ore întregi în fața calculatorului. Organismul poate reacționa la aceste situații prin mici contracții musculare, inclusiv la nivelul pleoapelor.

Stresul și anxietatea pot face ca aceste spasme să apară mai des, mai ales în perioadele tensionate. Deși legătura exactă nu este pe deplin înțeleasă, stresul este considerat unul dintre principalii factori care declanșează zbaterea pleoapei. În plus, dacă începi să te îngrijorezi din cauza acestor mișcări, disconfortul poate deveni și mai supărător.

Și lipsa somnului are un rol important. Dacă dormi doar câteva ore pe noapte sau ai un program de odihnă neregulat, este posibil să observi că ochiul începe să se zbată mai des. Oboseala poate accentua problema, mai ales dacă bei multă cafea și petreci mult timp în fața ecranelor. De exemplu, după o noapte nedormită, urmată de o zi de lucru la calculator și câteva cafele, pot apărea contracții ușoare ale pleoapei, care durează câteva secunde sau minute și revin pe parcursul zilei.

Din fericire, în cele mai multe cazuri, spasmele se răresc sau dispar atunci când te odihnești suficient. Un program regulat de somn, mai puțină cafea, reducerea stresului și pauzele de la ecrane pot ajuta. Dacă ai și ochii uscați, îngrijirea lor poate contribui la ameliorarea disconfortului.

Când ar trebui să ne îngrijoreze faptul că ni se zbate ochiul

De cele mai multe ori, zbaterea ochiului nu este periculoasă și trece de la sine. Dacă pleoapa se mișcă ușor câteva secunde sau minute, iar acest lucru se întâmplă doar din când în când, nu ai, în general, motive să te îngrijorezi. Există însă și situații în care ar fi bine să mergi la medic, notează Mayoclinic.org.

Un prim semn de atenție este atunci când ochiul continuă să se zbată mai mult de două săptămâni, chiar dacă te odihnești suficient și ai redus consumul de cafea. De asemenea, dacă spasmele devin tot mai dese sau încep să te deranjeze în activitățile zilnice, este recomandat un consult oftalmologic.

Trebuie să fii atent și dacă pleoapa se închide complet, fără să o poți controla. Spre deosebire de zbaterea obișnuită, care provoacă doar mișcări fine, contracțiile puternice pot fi un semn de blefarospasm, o afecțiune care poate face dificilă deschiderea ochilor. Un alt motiv pentru care ar trebui să mergi la medic este apariția spasmelor și în alte zone ale feței, cum ar fi obrazul sau colțul gurii. Uneori, acestea pot avea legătură cu spasmul hemifacial, care afectează mușchii de pe aceeași parte a feței.

Nici roșeața persistentă, umflarea ochiului, secrețiile, căderea pleoapei sau dificultatea de a deschide ochiul nu trebuie ignorate. Dacă observi modificări bruște ale vederii, este nevoie de un consult medical de urgență. În cazuri rare, spasmele pot avea legătură și cu anumite afecțiuni neurologice, însă acestea provoacă, de obicei, și alte simptome.

Ce poți face pentru a opri zvâcnirea ochiului

Dacă începe să ți se zbată ochiul, nu trebuie să te îngrijorezi imediat. De cele mai multe ori, această senzație dispare singură, fără să fie nevoie de tratament. Există însă câteva lucruri simple pe care le poți face pentru a reduce spasmele și a preveni reapariția lor. În primul rând, încearcă să te odihnești suficient, mai ales dacă ai avut câteva nopți în care ai dormit prea puțin. Pentru majoritatea adulților, 7-9 ore de somn pe noapte pot ajuta la ameliorarea problemei. De asemenea, ar fi bine să reduci consumul de cafea, ceai negru, energizante și alcool, deoarece acestea pot favoriza contracțiile pleoapei.

Dacă petreci multe ore la calculator sau pe telefon, nu uita să faci pauze. Poți încerca regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute, privește timp de 20 de secunde un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță. Astfel, ochii se pot relaxa. În cazul în care ai ochii uscați sau iritați, lacrimile artificiale pot reduce disconfortul. Și plimbările, exercițiile de respirație sau activitățile relaxante te pot ajuta să reduci stresul.

Totuși, nu există o soluție care să oprească imediat zbaterea ochiului în toate situațiile. Dacă spasmele continuă mai mult de două săptămâni, devin mai puternice sau apar și alte simptome, este bine să mergi la medic.

Ce se spune când se zbate ochiul drept - superstiții

În tradiția populară românească, se spune că atunci când ți se zbate ochiul drept, este semn de noroc și că urmează să ți se întâmple ceva frumos. De-a lungul timpului, au apărut mai multe superstiții legate de acest lucru, iar unele diferă de la o regiune la alta.

· Vei primi o veste bună: una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că, dacă ți se zbate ochiul drept, vei afla ceva care îți va aduce bucurie.

· Urmează un eveniment fericit: se crede că în viața ta sau a cuiva apropiat se va întâmpla ceva frumos.

· Cineva drag se gândește la tine: în unele zone, se spune că zbaterea ochiului drept înseamnă că o persoană își amintește de tine cu drag.

· Vei avea o întâlnire plăcută: o altă superstiție spune că te vei revedea cu cineva drag sau vei cunoaște o persoană care îți va aduce bucurie.

· Se va naște un copil în familie: potrivit unei vechi credințe românești, zbaterea ochiului drept poate anunța venirea pe lume a unui copil în familie.

· Cineva te vorbește de bine: în tradițiile populare din Caraibe, se crede că, atunci când ți se zbate ochiul drept, cineva spune lucruri frumoase despre tine.

În unele tradiții, semnificația zbaterii ochiului drept depinde și de sexul persoanei. De exemplu, dacă unui bărbat i se zbate ochiul drept, se spune că va avea noroc sau că îl așteaptă o bucurie. În schimb, pentru o femeie, același semn poate însemna o supărare sau lacrimi. O altă superstiție veche spune că, dacă ți se zbate ochiul drept, nu ar trebui să spui nimănui, pentru că riști să pierzi norocul care te așteaptă.

Ce se spune când se zbate ochiul stâng - superstiții

În tradiția populară se spune că atunci când ți se zbate ochiul stâng, este semn de ghinion, supărare sau vești proaste. Bătrânii credeau că această senzație anunță o întâmplare care îți va aduce tristețe. Există însă și superstiții potrivit cărora zbaterea ochiului stâng poate fi semn de noroc sau de câștiguri neașteptate.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute superstiții:

· Vei primi o veste proastă: se spune că, dacă ți se zbate ochiul stâng, urmează să afli ceva care te va îngrijora sau supăra.

· Urmează să plângi: una dintre cele mai vechi superstiții românești spune că zbaterea ochiului stâng anunță lacrimi, tristețe sau o dezamăgire.

· Cineva te vorbește de rău: potrivit credințelor populare, acest semn arată că un dușman sau cineva care nu te place spune lucruri urâte despre tine.

· Te vei întâlni cu un dușman: o altă superstiție spune că urmează să te întâlnești cu o persoană cu care ai avut certuri sau neînțelegeri.

· Cineva apropiat îți ascunde ceva: în unele tradiții din Caraibe, se crede că zbaterea ochiului stâng înseamnă că un prieten sau cineva drag face ceva fără știrea ta.

· Cineva drag trece printr-o perioadă grea: tot în credințele populare din Caraibe, zbaterea ochiului stâng poate fi un semn că o persoană apropiată are probleme.

· Vei primi bani pe neașteptate: există și superstiții care spun că acest semn aduce noroc la bani sau anunță un câștig la care nu te așteptai.

· Vei cunoaște o persoană importantă: o altă credință spune că urmează să întâlnești o persoană influentă, care îți poate oferi o oportunitate.

Ce înseamnă dacă se zbate ochiul stâng la femei și la bărbați

În unele tradiții asiatice, zbaterea ochiului stâng are semnificații diferite pentru femei și bărbați. De exemplu, în credințele populare din India, se spune că femeile cărora li se zbate ochiul stâng vor avea parte de noroc, în timp ce pentru bărbați același semn poate anunța probleme sau întâmplări neplăcute.

În schimb, în anumite tradiții chinezești, zbaterea ochiului stâng este considerată un semn de noroc și prosperitate, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Și în folclorul românesc există o credință legată de acest fenomen. Se spune că, atunci când ți se zbate ochiul, nu ar trebui să povestești nimănui, pentru că ai putea schimba ceea ce urmează să se întâmple.