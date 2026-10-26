”Felicitări lui Luiz Inácio Lula da Silva pentru realegerea sa în funcţia de preşedinte al Braziliei. România aşteaptă cu interes continuarea colaborării noastre în ceea ce priveşte provocările globale şi consolidarea parteneriatului dintre UE şi America Latină”, a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

”Despărţite de un ocean, dar unite de un patrimoniu latin comun şi de o prietenie de lungă durată, România şi Brazilia au încă multe de realizat împreună”, mai spune şeful statului în mesaj.

Preşedintele brazilian de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, a fost reales duminică, obţinând, împotriva tuturor aşteptărilor, un al patrulea mandat fără precedent, însă rivalul său conservator, Flavio Bolsonaro, şi-a anunţat intenţia de a contesta rezultatul alegerilor, relatează AFP.