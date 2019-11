Black Friday 2019. Comuna aflată în topul localităților cu cele mai multe cumpărături

Black Friday de anul acesta va aduce vânzări record de peste 300 de milioane de euro, potrivit estimărilor, cu 25% mai mult față de anul trecut.

Analiștii spun că românii vor cumpăra mai multe produse și pentru că unele magazine au furat startul și au început deja reducerile.

Astfel că, în loc să avem o singură zi, pe 15 noiembrie, cu preţuri mai mici, avem promoții aproape toată luna noiembrie.

Comuna Floreşti, de lângă Cluj-Napoca, a fost în ultimii ani în topul localităţilor cu cele mai multe cumpărături de Black Friday. Deşi mai sunt două săptămâni, oamenii îşi fac deja lista.

Localnic din Florești: "Da, s-ar putea să cumpăr o maşină de spălat vase. Doar o schimb pe cea veche."

Localnic din Florești: E o modă a consumului, care poate de multe ori nu ai nevoie, dar îţi trebuie pentru că are nevoie şi celălalt.

Reporter: Asta se întâmplă şi în Floreşti?

Localnic din Florești: Probabil că da. E goană după cadouri, ca într-un celebru film.

Reporter: Şi atunci e o sărbătoare aici în Floreşti?

Localnic din Florești: Cred că da....

În ultimii doi ani, comuna satelit a Clujului, Floreşti, s-a clasat printre primele trei localităţi din ţară cu cele mai multe vânzări de Black Friday. Fenomenul este pus pe seama faptului că aici în continuare oamenii se mută în blocurile noi care apar ca ciupercile după ploaie. Astfel, cele mai multe produse au fost vândute din categoria electronice şi electrocasnice.

De altfel, octombrie a fost cea mai slabă lună ca vânzări din acest an, spun comercianţii. Semn că mulţi oameni şi-au amânat cumpărăturile în aşteptarea marilor reduceri.

Bărbat: De obicei cărţi cumpăr, multe, dar de data asta am nevoie de un laptop.

Reporter: La ce reduceri speri?

Bărbat: 50%.

Reporter: Cam ce buget ai?

Bărbat: 2.000-3.000 de lei. Chiar am nevoie de laptopul ăsta. Acum am amânat până de Black Friday.

Reporter: Vânezi ceva?

Bărbat: O tabletă grafică.

Reporter: Reduceri?

Bărbat: 40%.

Reporter: Ce buget ai aloca?

Bărbat: 1.000-1.000 şi ceva de lei.

Vânzările de Black Friday au crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2016 românii au cumpărat produse la reducere de 180 de milioane de euro, în 2017 vânzările au ajuns la 200 de milioane, iar în 2018 la 250 de milioane de euro. Anul acesta se estimează că vor creşte cu cel puţin 25%.

Vorbim despre peste 10 milioane de produse puse la bătaie de comercianţi.

Adrian Negrescu, analist Frames: "Retailerii şi-au dezvoltat foarte mult forţa de vânzări, de la paleta de produse, până la logistică, depozite mai mari, resurse suplimentare dedicate acestui eveniment de shopping. În al doilea rând s-a lucrat foarte mult pe partea de livrare unde ştim foarte bine ca în anii trecuţi au fost probleme. Avem un sistem de plată mult îmbunătăţit faţă de anii trecuţi, sunt aceste bănci care oferă plata în rate fără dobânda."

Dacă plănuiţi să cumpăraţi ceva de Black Friday, specialiştii vă sfătuiesc să verificaţi perioada de livrare şi să comparaţi preţurile din mai multe magazine. În anii trecuţi, unele au fost sancţionate de Consiliul Concurenţei după ce au umflat preţul iniţial, ca reducerea să pară mai mare.