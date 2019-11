BLACK FRIDAY 2019. LIVE BLOG: Reduceri uriaşe la telefoane şi televizoare

De Black Friday, eMag vine cu oferte spectaculoase la electronice. Puteți cumpăra aparate foto, boxe portabile sau consolă Playstation 4.





De exemplu, un aparat foto Mirrorless Canon EOS M100 24.2 MP + Obiectiv 15-45 mm costă acum 999 de lei, redus de la 1.599 de lei.

Iar un DSLR Nikon D5600 costă acum 2.399 de lei, redus de la 2.999 de lei.

O consolă PlayStation 4 + jocul Fortnite Neo Versa Bundle, 500 GB, costă acum 899 de lei, redusă de la 1.399 de lei.

Găsește aici ofertele eMag de Black Friday!

De asemenea, în oferta eMag se numără și o Consolă Xbox One S All Digital cu jocurile Fortnite DLC + Minecraft + Sea of Thieves, la prețul de 799 de lei, redusă de la 1.099 de lei.

Un Soundbar Sony este redus la doar 749 de lei.

Iar un Mouse Gaming Logitech G502 Hero costă acum 179 de lei, redus de la 389 de lei.