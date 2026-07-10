El a mărturisit pentru AGERPRES cum a reuşit să se mobilizeze, să evite anturajele nepotrivite şi să se axeze pe învăţătură.

"Avem un copil la DGASPC Giurgiu care a reuşit să ia bacalaureatul în acest an cu media 8,53 şi vrea să meargă mai departe şi la facultate. Laurenţiu e un copil cuminte, cred că e singurul cel mai cuminte din toţi cei 106, de diferite vârste, din cadrul DGASPC Giurgiu. El e singurul care a fost impecabil, autonom, îşi vedea de ale lui, nu deranja pe nimeni, a avut rezultate remarcabile şi la şcoală. Doar el a fost în acest an la bacalaureat din cadrul DGASPC Giurgiu, sunt foarte puţini care ajung la nivelul ăsta. Eu, când am preluat în urmă cu un an de zile, conducerea DGASPC Giurgiu, rata de abandon şcolar era foarte ridicată, practic trei din şapte copii mergeau la şcoală, acum avem 5, 5 din 7 care merg la şcoală. Practic, din totalul de 106, doar 60-70 pot merge la învăţământul de masă, restul sunt la învăţământul special. Şi din cei 70 care pot merge la şcoală doar 30 aveau frecvenţe şcolare când am venit eu la conducerea instituţiei. În acest an şcolar mai avem 5 elevi care au terminat anul şcolar cu medii de 8", a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan.

Laurenţiu a avut de mic o situaţie delicată în familie, când a fost preluat în sistemul de protecţie socială al DGASPC Giurgiu. Cu toate acestea a reuşit să se mobilizeze, a ştiut ceea ce vrea şi a înţeles că fără studii nu îşi poate atinge visurile.

Laurenţiu a fost admis la DGASPC Giurgiu în anul 2015, iar acum locuieşte într-un apartament social alături de alţi trei tineri care urmează să părăsească sistemul de protecţie socială.

"Singura metodă pe care am folosit-o ca să reuşesc la bacalaureat cu media aceasta, de 8,53, e munca, fără muncă nu se poate! Nu ştiu să vă spun câte ore pe zi învăţam, dar, în ultima perioadă, după ce am terminat liceul şi s-a încheiat anul şcolar, în fiecare zi învăţam, cu asta mă ocupam cam toată ziua! Mergeam la un antrenament dimineaţa după care mă apucam şi învăţam până seara târziu. Am conştientizat că este important acest examen de bacalaureat şi îmi poate oferi o iniţiere în pasul pe care vreau să îl fac mai târziu pentru că doresc să intru la Academia Forţelor Terestre din Sibiu, dar mai am şi alte variante precum profesor de sport, preparator fizic pentru cadre militare, adică vreau să merg pe acest domeniu ce ţine de MApN. Deci ori voi reuşi la Sibiu, ori merg la Universitatea Naţională de Educaţiei Fizică şi Sport, aşa că mă pregătesc în continuare şi fizic şi teoretic", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Laurenţiu.

Tânărul îşi aminteşte că drumul lui nu a fost uşor în sistemul social, dar spune cum a reuşit să se ferească de anturaje nepotrivite şi să se axeze pe studiu.

"În perioada carantinei din pandemie eram clasa a şasea spre a şaptea, atunci am început să îmi dau seama că am nevoie de şcoală pentru a face ceva, pentru a realiza ceva în viaţă şi de atunci a început drumul meu: să mă axez strict pe carte, să intru la un liceu bun, să ascult de profesori, să ascult de îndrumătorii pe care i-am avut şi care m-au susţinut pe acest parcurs educaţional. Am făcut Colegiul Naţional Ion Maiorescu, la Ştiinţele Naturii. Până să intru la liceu a fost o perioadă de vreo trei ani de zile în care am stat la o căsuţă de tip familial în care nu a fost chiar cel mai primitor mediu, având în vedere faptul că unii dintre colegii cu care stăteam în casă mai furau şi trebuia să fiu atent la lucruri, făceau gălăgie, iar eu eram nevoit să învăţ. Trebuia să mă închidă doamna într-o cameră ca să învăţ. Asta se întâmpla la ore târzii, chiar şi la unu noaptea scriam, atunci când mă pregăteam pentru evaluarea naţională, dar, cu putere şi cu voinţă am reuşit să trec peste această perioadă", a mai declarat, pentru AGERPRES, Laurenţiu.

Deşi este un copil integrat şi susţinut de sistemul social, are respect pentru familie şi spune că păstrează o legătură foarte bună cu mama lui.

"Mama mea m-a susţinut din punct de vedere moral, dar şi financiar, adică şi-a dat interesul şi încă şi-l dă, pentru că ţin legătura cu ea şi avem o relaţie foarte bună. Nu avea posibilităţi să mă întreţină pentru că nu are un loc stabil în care să locuiască, adică avea nevoie de un loc în care să fie trecută în spaţiu, nu avea o locuinţă, de aceea am ajuns în sistemul de protecţie socială", a mai spus Laurenţiu.

El este singur la părinţi şi spune că atunci când va fi momentul doreşte să îşi întemeieze, la rândul lui, o familie şi să aibă copii.

"Sunt singur la părinţi. Şi eu vreau să îmi fac o familie, pe viitor, după ce termin studiile şi după ce reuşesc să mă angajez. Am şi o prietenă, tot în sistemul de protecţie e şi ea, ne-am întâlnit într-o tabără, am avut multe lucruri în comun şi am învăţat împreună pentru bacalaureat. Ea a luat aproape 8 la română, 9,65 la matematică şi 8,8 la biologie, iar eu am luat 9,6 la matematică, 9,3 la biologie şi 6,70 la limba română, din păcate, la română nu prea a mers treaba, dar eu sunt mulţumit de celelalte materii la care chiar am lucrat şi aveam aşteptări mari", a adăugat Laurenţiu.

El vrea să lucreze şi să locuiască în viitor la Bucureşti. "Dacă iau la Academie voi sta acolo, la Sibiu, dar după ce termin Academia vreau să lucrez în municipiul Bucureşti", mai spune tânărul absolvent.

Acum, Laurenţiu se pregăteşte pentru admiterea la Sibiu şi spune că după examen se va bucura de o vacanţă în străinătate pentru că a primit o recompensă din partea directorului DGASPC Giurgiu, care i-a oferit ca premiu pentru că a luat bacalaureatul cu notă mare, posibilitatea de a merge, în perioada verii, într-o vacanţă acolo unde şi-ar dori el şi a ales să îşi petreacă câteva zile de vacanţă la Istanbul.

Directorul DGASPC Giurgiu a mărturisit, pentru AGERPRES, că a instituit un sistem de premii şi recompense pentru toţi copiii din sistemul de protecţie socială care îşi dau interesul pentru învăţătură, astfel le caută sponsori şi îi ajută cu meditaţii pe cei care vor să se pregătească suplimentar şi a introdus şi un sistem de beneficii, cum ar fi un smartphone pentru cei care iau medii peste 8, sau câte 500 de lei pentru fiecare elev care reuşeşte să finalizeze studiile, iar acum rata de şcolarizare a crescut.