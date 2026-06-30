Băiatul a fost de urgență cu ambulanța la spital, iar tatăl lui vrea să ceară Inspectoratului Școlar reluarea probei. În clasa respectivă nu erau ventilatoare și nici aer condiționat, iar aerul era aproape irespirabil, spun și alți tineri care au dat examenul, așa cum au putut.

Eduard are 19 ani și a dat proba de Limba română la liceul Liceul teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. După o lungă perioadă în care s-a concentrat pe învățat, susține că a venit pregătit și sigur că va lua cel puțin nota 9. Examenul a început într-o sala de la etajul doi, fără aer condiționat și fără ventilatoare. După aproape două ore, băiatul susține că i s-a făcut rău chiar în timp ce scria.

Eduard, elev: Am fost supuși la niște condiții inumane în sala de examen au fost cel puțin 40 de grade dacă nu mai mult. Am simțit că îmi este foarte rău. La baie m-am spălat cu apă rece pe față însă în continuare nu îmi reveneam. Am fost transportat la spitalul militar și acolo mi s-au acordat îngrijiri.

Băiatul, admis la 3 universități din străinătate

Și părinții au fost șocați când li s-a spus că fiul lor a fost dus cu ambulanța la spital.

Tatăl elevului: Pe drum m-a sunat doamna doctor de la centrul de examinare să-mi spună că fiului meu i s-a făcut rău. Am ajuns acolo eu și soția mea și ni s-a spus că au chemat salvarea, nu sunt echitabile condițiile la care au fost supuși elevii care s-au pregătit mult să dea acest examen al maturității.

Eduard a fost admis deja la 3 universități din Olanda și Belgia și susține că i se pare nedrept că a fost nevoit să predea lucrarea înainte să termine subiectele.

Amalia Gurzau, Inspectoratul școlar județean Cluj: E adevărat că nu toate școlile au sisteme de aer condiționat. Și nu toate dispun de sisteme de ventilație informația care a ajuns la noi este că elevul a solicitat asistență medicală ulterior predării lucrării.

Părinții absolventului susțin că vor încerca să găsească o soluție la Inspectorat. Eduard a primit îngrijiri medicale în spital și nu a fost internat peste noapte. Acum se pregătește pentru a doua probă la Bacalaureat, programată miercuri.