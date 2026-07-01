Proba îi vizează pe absolvenții de liceu de la filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică și filiera vocațională – profil pedagogic, în timp ce candidații de la profilul uman susțin, în aceeași zi, proba la Istorie.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Proba începe la ora 9:00, după distribuirea subiectelor în sălile de examen.

Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, iar cei care termină mai devreme pot preda lucrarea și pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei. Toate sălile sunt monitorizate audio-video pe întreaga durată a examenului.

Când sunt publicate subiectele la Matematică

La fel ca la toate celelalte probe scrise din sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, subiectele și baremele de evaluare și de notare vor fi publicate la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din cadrul Ministerului Educației.

Subiectele sunt publicate separat pentru fiecare tip de specializare: Matematică M1 (Mate-Info), Matematică M2 (Științele Naturii), Matematică M3 (Tehnologic) și Matematică M4 (Pedagogic).

Până la publicarea oficială, eventualele fotografii sau informații despre conținutul subiectelor care circulă pe rețelele sociale nu au caracter oficial și trebuie tratate cu rezervă.

Structura probei la Matematică

Indiferent de specializare, proba de Matematică este alcătuită din trei subiecte, fiecare notat cu câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte.

Subiectul I (30 de puncte) cuprinde șase exerciții care verifică noțiuni fundamentale din programa școlară: calcule algebrice, operații cu funcții, rezolvarea unor ecuații, elemente de trigonometrie (acolo unde este cazul) și interpretarea unor grafice. Cerințele sunt, în general, independente între ele, iar răspunsurile pot fi obținute fără calcule de lungă durată.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) este alcătuit din două probleme, cu câte trei cerințe fiecare, care presupun calcule mai complexe, utilizarea formulelor și rezolvări în mai mulți pași, din algebră sau analiză matematică.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) este cel mai dificil și cuprinde, de asemenea, două probleme cu câte trei cerințe fiecare, care testează capacitatea de analiză și argumentare matematică. Cerințele vizează derivate și integrale, studiul funcțiilor, demonstrații matematice și probleme de analiză matematică mai avansată. Structura subiectelor este identică pentru cele patru profiluri (M1, M2, M3 și M4), diferența constând în nivelul de dificultate și în noțiunile din programă vizate de fiecare cerință în parte.

Ce specializări susțin proba la Matematică

Proba la Matematică este susținută de candidații de la:

Filiera teoretică – profil real: specializările Matematică-Informatică (M1) și Științele Naturii (M2)

Filiera tehnologică: toate profilurile și specializările (M3)

Filiera vocațională – profil pedagogic: (M4)

Candidații de la filiera teoretică – profil uman susțin, în aceeași zi, proba obligatorie la Istorie.

Ce a picat la sesiunile anterioare

La sesiunea specială a Bacalaureatului 2026, organizată în luna mai pentru elevii din loturile olimpice și pentru participanții la competiții internaționale, subiectele de Matematică au fost publicate oficial pe subiecte.edu.ro și pot fi descărcate ca modele de antrenament. La simularea națională din martie 2026, candidații de la profilul Mate-Info au primit exerciții care au vizat funcții, derivate, integrale și algebră liniară, în timp ce la profilul Științele Naturii accentul a căzut pe noțiuni de analiză matematică și statistică.

Ministerul Educației a pus la dispoziția candidaților și variantele-model publicate pe subiecte.edu.ro, care respectă aceeași structură și același nivel de dificultate cu proba din sesiunea oficială, și care reprezintă cel mai fidel instrument de pregătire pentru examen.

Ce urmează după proba de Matematică

Sesiunea de probe scrise continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării (Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică pentru profilul real; Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie pentru profilul uman), iar vineri, 3 iulie, candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale susțin proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.