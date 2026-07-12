Femeia se întreabă dacă are vreo cale legală prin care poate contesta decizia. În Marea Britanie, legea acordă o importanță majoră libertății testamentare – dreptul unei persoane de a decide cui îi lasă averea, indiferent de așteptările familiei, relatează METRO.

Pentru Priya, o femeie de 44 de ani din Surrey, Marea Britanie, această regulă s-a lovit direct de propriile așteptări. Ea a găzduit-o pe mama soțului ei timp de șase ani, într-o anexă a casei familiei, iar acum a aflat că întreaga avere a acesteia, inclusiv o proprietate evaluată la aproximativ 600.000 de lire, va fi lăsată unei organizații pentru salvarea pisicilor.

Priya a cerut sfatul unui expert pentru a afla dacă există vreo posibilitate legală de a contesta testamentul.

„Am avut grijă de ea șase ani, iar acum nu le lasă nimic copiilor mei”, a precizat Priya.

Femeia spune că ea și soțul ei lucrează cu normă întreagă și au împreună venituri de puțin peste 200.000 de lire pe an. Au doi copii înscriși la o școală privată și un credit ipotecar mare.

Problema a apărut după ce mama soțului ei i-a anunțat că intenționează să lase întreaga avere unei organizații caritabile pentru pisici.

Motivul invocat de aceasta este că nu este de acord cu educația privată și consideră că familia este „destul de înstărită deja”.

„Sunt furioasă. Am găzduit-o timp de șase ani, i-am plătit facturile și am dus-o la fiecare programare medicală”, a spus Priya.

Ea consideră că soacra sa are o obligație morală față de nepoți și a întrebat dacă există o modalitate legală de a contesta decizia.

Ce spune legea despre moștenire

Răspunsul este că, deși există un mecanism legal de contestare, șansele de succes într-o astfel de situație sunt foarte mici, potrivit METRO.

În conformitate cu legislația engleză, principiul libertății testamentare permite unei persoane care are discernământ să lase averea cui dorește.

Aceasta poate alege să lase banii unei organizații pentru protecția animalelor, unui partid politic sau chiar unei persoane străine. Nu există obligația legală de a lăsa bani copiilor sau nepoților.

Legea privind moștenirea și asigurarea unei provizii financiare pentru familie și persoane aflate în întreținere din 1975 le permite anumitor persoane să conteste un testament dacă acesta nu le asigură mijloace financiare suficiente pentru a le acoperi nevoile.

Pot depune astfel de cereri soții, copiii sau persoanele care erau întreținute financiar de persoana decedată.

Totuși, instanțele nu folosesc această lege pentru a modifica testamente doar pentru că acestea par nedrepte sau lipsite de recunoștință. Scopul ei este de a preveni situațiile de dificultate financiară reală.

În cazul lui Priya, situația financiară a familiei ar cântări puternic împotriva unei astfel de cereri. Ea și soțul ei câștigă împreună peste 200.000 de lire anual, au o locuință cu anexă și își permit școala privată pentru cei doi copii.

Prin urmare, este puțin probabil ca o instanță să considere că familia are nevoie de o parte din averea soacrei pentru a evita o situație de lipsă financiară, relatează METRO.