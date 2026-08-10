Baremele și subiectele la Limba română, BAC de toamnă 2026. Cum trebuiau rezolvate cerințele

Baremele sunt disponibile după încheierea probei și le permit candidaților, profesorilor și părinților să verifice modul în care sunt acordate punctajele pentru fiecare cerință din examen.

Baremul de la Limba și literatura română indică punctajele acordate pentru răspunsurile de la cele trei subiecte. Proba scrisă este evaluată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Celelalte 90 de puncte sunt distribuite în funcție de cerințele fiecărei părți a examenului, de la înțelegerea și analiza textului la prima vedere și redactarea răspunsurilor, până la cerințele de analiză literară și eseul de la subiectul al III-lea.