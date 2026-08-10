Baremele și subiectele la Limba română, BAC de toamnă 2026. Cum trebuiau rezolvate cerințele

Bacalaureat 2026
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examen, bacalaureat, elevi, bac
Shutterstock

Baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română, susținută în cadrul sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026, au fost publicate pe site-ul subiecte.edu.ro. Subiectele și baremele pot fi consultate și pe stirileprotv.ro.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Baremele sunt disponibile după încheierea probei și le permit candidaților, profesorilor și părinților să verifice modul în care sunt acordate punctajele pentru fiecare cerință din examen.

Baremul de la Limba și literatura română indică punctajele acordate pentru răspunsurile de la cele trei subiecte. Proba scrisă este evaluată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Celelalte 90 de puncte sunt distribuite în funcție de cerințele fiecărei părți a examenului, de la înțelegerea și analiza textului la prima vedere și redactarea răspunsurilor, până la cerințele de analiză literară și eseul de la subiectul al III-lea.

Barem de corectare Limba și literatura română BAC de toamnă 2026


Barem de corectare Limba și literatura română Bacalaureat 2026 - profil real / sesiunea august
Barem de corectare Limba și literatura română Bacalaureat 2026 - profil uman / sesiunea august

Subiectele la BAC Română 2026, sesiunea din august


Subiecte BAC limba și literatura română - profil real / sesiunea august
Subiecte BAC limba și literatura română - profil uman / sesiunea august

BAC 2026, sesiunea de toamnă

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 continuă pe 11 august, cu proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie. Pe 12 august este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 13 august va avea loc proba la Limba și literatura maternă, pentru candidații care susțin această probă.

Primele rezultate la probele scrise vor fi publicate pe 18 august, până la ora 12:00. Candidații care consideră că nota obținută nu reflectă corect lucrarea pot depune contestații în aceeași zi, în intervalul 14:00-18:00.

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 24 august.

Etichete: bacalaureat, Bacalaureat toamna, Limba și literatura Română, limba romana,

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