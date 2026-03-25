Simulare Bacalaureat 2026 – Biologie. Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți

Bacalaureat 2025
examen bacalaureat scoala elevi
Shutterstock

Elevii de clasa a XII-a de la profilul real susțin, astăzi, proba de Biologie în cadrul simulării Bacalaureatului 2026. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Simularea examenului de Bacalaureat continuă miercuri cu proba la alegere a profilului, unde elevii susțin testarea scrisă la disciplina pentru care s-au pregătit, inclusiv biologie vegetală și animală sau anatomie, una dintre cele mai populare opțiuni. Calendarul este stabilit de Ministerul Educației și Cercetării și face parte din pregătirea oficială pentru examenul din vară.

Primele probe s-au desfășurat deja în condiții similare examenului real. Luni a avut loc testarea la limba și literatura română, organizată în peste 1.300 de unități de învățământ, iar marți elevii au susținut proba obligatorie a profilului – Istorie sau Matematică. Simularea continuă joi cu proba scrisă la limba și literatura maternă, destinată elevilor din rândul minorităților naționale.

Până în prezent, peste 60.000 de elevi au participat la simulările organizate la nivel local, acestea fiind un reper important pentru evaluarea nivelului de pregătire înainte de examenul final.

Simulare Bacalaureat 2026 – Biologie. Examenul a început la ora 9:00

Proba a început la ora 09:00, când subiectele au fost distribuite în săli. Accesul elevilor a fost permis până cel târziu la ora 08:30. Din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat, candidații au avut la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrării.

Citește și
Simulare Bacalaureat 2026 – Logică. Elevii susțin proba la alegere a profilului

Simularea acoperă o gamă largă de discipline, în funcție de profilul ales: limba și literatura română, limba maternă, matematică, istorie, dar și materii la alegere precum biologie, fizică, chimie, informatică sau geografie. De asemenea, elevii pot opta pentru discipline socio-umane, precum logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie, în funcție de specializarea urmată.

Ce reprezintă nota obținută la simulare

Un detaliu important, adesea trecut cu vederea de elevi, este faptul că nota de la simularea Bacalaureatului nu se trece automat în catalog. Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, rezultatele pot fi consemnate oficial doar dacă există o solicitare scrisă din partea elevului sau a părintelui/tutorelui.

În realitate, aceste note au mai ales un rol orientativ. Ele oferă elevilor o imagine clară asupra nivelului de pregătire, ajutându-i să identifice punctele slabe și să își ajusteze modul de învățare înainte de examenul propriu-zis din vară.

Subiectele și baremele oficiale la Biologie

Subiectele și baremele oficiale la Biologie pentru simularea BAC 2026 sunt publicate de Ministerul Educației și sunt disponibile în format PDF pe site-ul subiecte.edu.ro.

Probele la alegere la simularea examenului de Bacalaureat 2026

La simularea Bacalaureatului 2026 sunt incluse mai multe discipline la proba la alegere, în funcție de opțiune și de profilul urmat.

Pentru profilul real:

  • fizică;
  • chimie;
  • biologie;
  • informatică;

Pentru profilul uman:

  • geografie;
  • logică, argumentare și comunicare;
  • psihologie;
  • economie;
  • sociologie;
  • filosofie.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)
  • 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
  • 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
  • 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)
  • 16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Etichete: examen, bacalaureat, simulare bacalaureat, biologie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Câtă încredere! Turcia și-a prezentat deja echipamentul pentru Cupa Mondială
Citește și...
Bacalaureat 2025
Simulare Bacalaureat 2026 – Logică. Elevii susțin proba la alegere a profilului

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a susțin cea de-a treia probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026: proba la alegere a profilului și specializării. Printre disciplinele susținute astăzi se numără și Logica și argumentarea.

Bacalaureat 2025
Barem de corectare la Istorie – Bacalaureat 2026. Când se afișează notele

Baremul de corectare și subiectul pentru Istorie, proba obligatorie a profilului uman din cadrul simulării Bacalaureatului 2026, au fost publicate marți, la ora 15:00, de Ministerul Educației. 

Bacalaureat 2025
Subiecte și bareme la Matematică de la Simulare Bacalaureat 2026. VEZI care erau răspunsurile și rezolvările corecte

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a au susținut astăzi simularea la Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilele real, tehnologic și pedagogic au avut proba la Matematică.

Recomandări
Știri Actuale
Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați

Trei români au fost reținuți în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în Iași și Suceava. 

Vremea
Se strică din nou vremea. Va ploua în toată România, la munte vor reveni ninsorile

ANM a emis, miercuri, o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10:00. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile.

Stiri Sociale
LIVE UPDATE. Sindicatele refuză să participe la ședința care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil

Confederațiile Blocul Naţional Sindical și Cartel Alfa au anunțat, miercuri, că refuză să participe la ședința Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, anunțată de Guvern, care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Martie 2026

44:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Martie 2026

01:46:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2026! Italia și România, lângă Noua Caledonie, RD Congo și Jamaica

Sport

Marica a spus ce șanse are România să bată Turcia: ”Nu va fi ușor, dar putem să facem o surpriză”