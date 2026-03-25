Simulare Bacalaureat 2026 – Biologie. Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului

Simularea examenului de Bacalaureat continuă miercuri cu proba la alegere a profilului, unde elevii susțin testarea scrisă la disciplina pentru care s-au pregătit, inclusiv biologie vegetală și animală sau anatomie, una dintre cele mai populare opțiuni. Calendarul este stabilit de Ministerul Educației și Cercetării și face parte din pregătirea oficială pentru examenul din vară.

Primele probe s-au desfășurat deja în condiții similare examenului real. Luni a avut loc testarea la limba și literatura română, organizată în peste 1.300 de unități de învățământ, iar marți elevii au susținut proba obligatorie a profilului – Istorie sau Matematică. Simularea continuă joi cu proba scrisă la limba și literatura maternă, destinată elevilor din rândul minorităților naționale.

Până în prezent, peste 60.000 de elevi au participat la simulările organizate la nivel local, acestea fiind un reper important pentru evaluarea nivelului de pregătire înainte de examenul final.

Simulare Bacalaureat 2026 – Biologie. Examenul a început la ora 9:00

Proba a început la ora 09:00, când subiectele au fost distribuite în săli. Accesul elevilor a fost permis până cel târziu la ora 08:30. Din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat, candidații au avut la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrării.

Simularea acoperă o gamă largă de discipline, în funcție de profilul ales: limba și literatura română, limba maternă, matematică, istorie, dar și materii la alegere precum biologie, fizică, chimie, informatică sau geografie. De asemenea, elevii pot opta pentru discipline socio-umane, precum logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie, în funcție de specializarea urmată.