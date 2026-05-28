UE a urmărit o politică de izolare a Rusiei de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022. A impus sancţiuni şi a avut puţine contacte politice şi diplomatice la nivel înalt cu Rusia.

Însă, având în vedere că negocierile conduse de SUA pentru a pune capăt conflictului înregistrează puţine progrese, iar războiul se află acum în al cincilea an, unii oficiali europeni au spus că UE ar trebui să fie pregătită pentru momentul în care va veni timpul să poarte discuţii cu Moscova.

Kremlinul a declarat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin este deschis la negocieri cu Europa, a relatat agenţia de ştiri RIA.

Zelenski cere implicarea directă a Europei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut public în ultimele săptămâni revigorarea diplomaţiei şi implicarea Europei în acest proces. „Merită să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod concret”, a declarat liderul ucrainean luna aceasta.

Este de aşteptat ca miniştrii europeni, care se reunesc într-o întâlnire informală în Cipru, să discute despre condiţiile preliminare pentru eventualele negocieri şi obiectivele pe care Europa ar urmări să le atingă în cazul în care blocul ar decide să intre în negocieri.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat pentru Reuters: „De ce îi cere Zelenski Europei să intervină? Cred că motivul din spatele acestui lucru este că ei (ucrainenii) se tem că SUA se retrag din negocieri şi (vor) să menţină Europa implicată”.

Negociatorii ucraineni şi ruşi s-au întâlnit ultima dată, la o reuniune mediată de SUA la Geneva, în februarie, înainte ca SUA şi Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe 28 februarie. Aceştia nu au reuşit să ajungă la niciun progres în privinţa punctelor cheie de blocaj, inclusiv chestiunea teritorială.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marţi că nu sunt programate negocieri, dar că SUA sunt dispuse să joace un rol constructiv dacă se va ivi ocazia.

Kallas va prezenta condiţiile Europei

Guvernele europene au respins sugestia lui Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroeder, care l-a descris pe liderul rus ca fiind un prieten personal, să le reprezinte în eventualele discuţii viitoare cu Moscova privind securitatea continentului.

Şi, în ciuda unei avalanşe de speculaţii cu privire la faptul dacă UE va desemna un emisar pentru eventualele negocieri, diplomaţii au declarat pentru Reuters că această discuţie este prematură şi că miniştrii ar trebui să se concentreze asupra strategiei Europei faţă de Rusia.

„Discuţia ar trebui să se concentreze pe substanţă”, a spus unul dintre diplomaţi, adăugând că „nu există niciun semn că Rusia ar dori să discute serios în acest moment”.

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, intenţionează să concentreze discuţia de joi asupra „cerinţelor” Europei faţă de Rusia, a declarat miercuri un oficial european.

Este de aşteptat ca şefa diplomaţiei europene să-şi prezinte viziunea asupra condiţiilor europene, care includ, printre altele, un armistiţiu, interzicerea prezenţei ruse în ţări precum Moldova şi Georgia, precum şi încetarea de către Rusia a activităţilor cibernetice, cu drone şi de dezinformare care vizează Europa, a spus oficialul.

Europa nu are încă o poziție comună față de Rusia

Însă, în prezent, nu există un consens european cu privire la cerinţe sau condiţii prealabile, unii oficiali susţinând că acum este momentul să se exercite o presiune mai mare asupra Moscovei.

„Sprijinul pentru Ucraina rămâne puternic, dar nu există unitate cu privire la modul de abordare a relaţiilor viitoare cu Rusia, iar acest lucru este mai dificil”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

„Unii cred că nu ar trebui să existe niciun angajament, nicio negociere – este complicat”, a adăugat acesta.

Oficialii ucraineni spun că doresc ca Europa să joace un rol mai important, dar recunosc provocările. „Am dorit întotdeauna ca europenii să se implice, dar nu există niciun semn din partea Rusiei privind vreo disponibilitate pentru discuţii”, a declarat o sursă diplomatică ucraineană.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova în februarie pentru a evalua potenţialul negocierilor, dar oficialul s-a întors fără semne de schimbare a poziţiei Rusiei, potrivit surselor diplomatice.

Duminică, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că negocierile cu Rusia ar trebui deschise atunci când Ucraina se va afla într-o poziţie puternică, adăugând că Kievul este acum mai puternic decât în orice moment al războiului. Stubb a declarat postului public finlandez Yle că UE ar trebui să conducă planificarea oricăror contacte şi că el ar fi gata să joace un rol, dacă i s-ar cere acest lucru.

„Este bine să se testeze dacă Rusia este deschisă la negocieri, dar acest demers ar trebui să se desfăşoare în paralel cu sprijinul continuu acordat Ucrainei şi cu exercitarea unei presiuni mai mari asupra Rusiei”, a declarat Jana Kobzova, cercetătoare principală la Consiliul European pentru Relaţii Externe.