Anchetatorii l-au găsit baricadat în propria cameră. Și au fost șocați când au descoperit că presupusul autor deținea mai multe obiecte care fac trimitere la un cult satanist.

Individul era cunoscut ca având probleme psihice. Iar oamenii legii îl suspectau deja de consum de droguri.

Locatarii blocului au fost cei care au dat alarma, aseară. Erau îngrijorați pentru că bunica de 83 de ani nu mai dăduse niciun semn de viață, de marți - chiar ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva fiicei sale. Bătrâna avea dese scandaluri atât cu aceasta, cât și cu nepoții, pe care i-a crescut de una singură.

Descoperiri îngrozitoare

Polițiștii au făcut descoperiri îngrozitoare în apartament. Bunica și unul dintre nepoți, de 40 de ani, zăceau fără viață într-o baltă de sânge. Celălalt bărbat, de 38 de ani, era tot fără suflare, în camera lui, pe care o blocase cu o canapea. Din primele informații, și-ar fi luat viața cu același cuțit cu care și-ar fi omorât familia.

Vecin: I-a amenințat că îi omoară, cică îi măcelări, nu vă doresc să vedeți ce e.

Cu atât mai șocant este că presupusul autor avea, în camera lui, mai multe obiecte, dar și pe corp, tatuate simboluri, care par să fie ale unui cult satanist. Era cunoscut ca având probleme psihice și ar fi fost vizat și de o anchetă cu privire la consumul de droguri.

Procuror Cristi Onescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj: Am înțeles că ar fi avut calitatea de suspect. Un caz neobișnuit la ce am văzut acolo, vă spun că nu am mai văzut așa ceva legat de persoana respective. Mi s-a părut neobișnuit și cred că ar fi trebuit într-adevăr dumneaei să , mă rog, nu știu cum a trecut neobservată situația legat de dumnealui.

Vecină: De când a murit soțul doamnei, de 13 ani, se certau încontinuu și eu îi tot ziceam „Doamnă, vă omoară ăștia”, i-a spart ușa, i-a spart firgidere, geamurile, tot i-au făcut, ei i-a părut rău de ei și uite că de mâna lor muri.

Cristi Onescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj: Bunica ar fi refuzat să se ia măsuri și față de nepoți, spunând că i-a crescut, avea un comportament turbulent suspectul, adică presupusul autor.

Anchetatorii așteaptă acum rezultatele necropsiei. Dar și pe cele de laborator, care vor arăta dacă individul banuit de dubla crimă a consumat substanțe interzise înainte de a comite faptele sângeroase.