Lovitură pentru Dacia. Sebastien Loeb, nevoit să abandoneze la Raliul Dakar. A distrus mașina într-un accident. VIDEO

Marţi, la întoarcerea în bivuacul Al Henakiyah, cu puţin timp înainte de lăsarea întunericului, Sébastien Loeb mai avea speranţe să repare avariile suferite de Dacia sa. Dar accidentul său de la kilometrul 12 al etapei a treia, în urma căruia s-a răsturnat la viteză mare, a avut consecinţe prea grele de suportat, mult dincolo de ora pierdută în clasament. În acea seară, comisarii l-au informat cu privire la descalificarea sa.

❌ IT'S OVER for Loeb and Lurquin

The nine-time World Rally Champion will not triumph on his ninth attempt to win the Dakar. ????

After a crash at km 12 of Stage 3, the roll cage of his Dacia Sandrider was damaged. Following an inspection by the FIA's technical stewards, the crew… pic.twitter.com/9G1wEOnUuw