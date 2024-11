Sorin Grindeanu: „E clar că ne îndreptăm spre o situaţie în care o treime de Parlament să fie pe zona suveranistă”

Despre faptul că PSD îşi doreşte acum funcţia de premier, el a spus că acest lucru este în contextul în care partidul nu are candidat în turul doi la prezidenţiale. ”Nu mai trebuie să avem nimic, nici prim-ministru, nici preşedinte, nici nimic? Trebuie să ne desfiinţăm?”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD va deconta la alegerile parlamentare, în urma situaţiei create de primul tur de scrutin la prezidenţiale. ”Toate sondajele pe care le ştiam înainte de alegerile de duminica trecută par a nu oglindi realitatea de acum. E clar că ne îndreptăm spre o situaţie de tipul următor: o treime de Parlament să fie pe zona aceasta, de partide suveraniste, populiste, o treime în zona noastră şi o treime în zona PNL-USR. Cam aşa anticipez, nu am date în plus”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a menţionat că săptămâna viitoare este foarte importantă pentru ceea ce înseamnă stabilitatea ţării, o majoritate şi un nou Guvern şi guvernare.

Despre faptul că Marcel Ciolacu a declarat că PSD trebuie să dea premierul, deşi iniţial spunea că îşi doreşte împărţirea puterii, Sorin Grindeanu a spus că este vorba despre contextul în care PSD nu este în turul doi la prezidenţiale. ”Nu mai trebuie să avem nimic, nici prim-ministru, nici preşedinte, nici nimic? Trebuie să ne desfiinţăm?”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai declarat vineri că şi-ar dori ca renumărarea să clarifice toată această situaţie şi să se meargă în turul doi, el arătând că PSD e interesat de alegerile parlamentare. Grindeanu a mai arătat că, din ce a văzut în anunţul premierului, Marcel Ciolacu nu mai doreşte să candideze, în cazul reluării primului tur de scrutin.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la sediul PSD dacă Marcel Ciolacu va candida în condiţiile în care primul tur al alegerilor prezidenţiale va fi anulat şi se va relua scrutinul. ”Eu am văzut un anunţ, aseară. (..) Probabil că din ce am citit eu, eu am văzut că nu mai doreşte această chestiune”, a spus Grindeanu, arătând că problema nu e Marcel Ciolacu în acest moment.

Întrebat dacă PSD va rămâne fără candidat la prezidenţiale, în cazul în care se reia primul tur de scrutin, Grindeanu a răspuns:”Din ce am văzut în declaraţiile date de preşedintele Marcel Ciolacu, am văzut că nu îşi doreşte să intre”, a precizat el, adăugând că el a văzut că şi ”domnul Ciucă a anunţat că nu mai candidează”.

”Mi-aş dori ca renumărarea să clarifice toată această situaţie şi să se meargă în turul doi, să nu fie discuţii, fiindcă suntem într-o situaţie destul de complicată în acest moment. Dar pe noi ne interesează alegerile parlamentare. Duminică românii aleg un Parlament, care Parlament va da un Guvern, care acel Guvern trebuie să se ocupe de guvernarea ţării, de şosele, de autostrăzi, de spitale”, a mai spus Grindeanu.

El a ţinut să arată că vor vedea după vot ce majoritate se degajă în Parlament, în urma votului, adăugând că iau în calcul toate variantele. Despre informaţia că au fost primari de la PSD care au primit ordin să dea voturi către Călin Georgescu, Grindeanu a afirmat că el nu a văzut aşa ceva.

”Noi ne concentrăm pe alegerile de duminică. Duminică sunt alegeri parlamentare, se alege un parlament, extrem de important, din punctul meu de vedere mai important decât ce s-a întâmplat duminica trecută. Încercăm să mobilizăm structura de partid, pentru alegerile de duminică”, a mai menţionat ministrul Transporturilor.

