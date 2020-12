Interviu cu Dan Barna. Ce condiții va pune USR-PLUS ca să intre la guvernare cu PNL

Co-președintele USR-PLUS Dan Barna a declarat în exclusivitate pentru Știrile Pro TV că vor fi câteva condiții pe care Uniunea le va ”pune pe masă” când vor începe negocierile cu Partidul Național Liberal pentru formarea unei coaliții de guvernare.

Liderul USR spune că se așteaptă ca la alegerile parlamentare din 6 decembrie, USR-PLUS să obțină un scor de până la 20 %, care să ajute la formarea unei coaliții cu liberalii.

”Cel puțin, sondajele cum arată, arată un scor în apropierea lui 20 %. 17 - 18 % - sunt date de sondaj, însă miza este ca un număr cât mai mare de oameni să meargă să voteze, pentru că avem în față o perioadă de 4 ani în care tot ceea ce USR a arătat în Parlament, în acești 4 ani, poate să devină și realitate de guvernare.” - a declarat Dan Barna pentru www.stirileprotv.ro.

Pro TV

Barna: ”Miza pentru noi nu este ministerul X sau Y”

Co-președintele USR-PLUS spune că formațiunea politică pe care o reprezintă nu țintește obținerea anumitor ministere, după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Barna susține că unele promisiuni incluse în cele 40 de puncte ale programului de guvernare US-PLUS nu pot fi negociate cu viitorii parteneri politici, acestea fiind condiții esențiale pentru formarea viitorului Guvern.

Care sunt acestea? 1 miliard de euro alocați din start pentru spitale și adoptarea inițiativei ”Fără penali în funcții publice” sunt foarte importante pentru USR-PLUS.

”Lucrurile sunt din punctul nostru de vedere foarte foarte clare. Există o parte importantă - și eu sper să fie foarte importantă - a electoratului din România care vrea o Românie care se modernizează, care s-a săturat de acești 30 de ani de bine promis, care nu se mai întâmplă. ori noi am venit în fața lor cu programul de guvernare USR PLUS - și îi invit pe cei care ne urmăresc să intre pe site, să-l vadă în detaliu - în care am prezentat 40 de angajamente foarte specifice. Condițiile de participare la o coaliție, foarte probabil cu Partidul Național Liberal, pentru că asta arată cifrele și asta arată perspectiva de bun simț pentru România - participarea la această coaliție presupune ca aceste angajamente pe care noi le-am prezentat românilor să devină o parte din programul de guvernare al acelei coaliții.

Deci miza pentru noi nu este ministerul X sau Y. Pentru că am fost întrebat deseori în aceste zile, domne, ce ministere vreți ca să vă așezați la masă. Nu funcționează așa. De 30 de ani a funcționat mereu așa și a fost doar miză de umor personal între o persoană sau alta. În realitate, noi mergem cu aceste angajamente, care sunt foarte specifice, foarte clare. o să citez câteva: 1 miliard de euro pentru infrastructura de sănătate pe 4 ani. Trebuie să alocăm niște bani clari, dedicați construcției de spitale. Fără penali în funcții publice. Renunțarea la pensiile speciale. Fără mii de agenții. Cetățenie digitală. Transparență. Pentru că vorbeam de cum oprim risipa banului public. În momentul în care contractele autorităților devin publice pe site în momentul zero, e foarte greu pentru un primar să explice electoratului său și cetățenilor de ce, la el, un bec sau un scaun costă de 47 de ori decât la supermarket. Ăsta este beneficiul real al transparenței. Vorbim de fără politică în școală.” - a declarat Dan Barna pentru Știrile Pro TV.

Pro TV

Eliminarea taxelor pe salariul minim este o altă condiție importantă pentru USR-PLUS. Barna crede că această măsură îi va determina pe românii din diaspora să se întoarcă în țară.

”Vorbim despre, și asta este foarte important, apropo de cum facem ca românii să se poată întoarce în România, vorim de acel zero taxe pe salariul minim. Pentru că am discutat mult cu românii din diaspora și în aceste zile, am avut câteva zoom-uri și discuții online cu ei, foarte mulți au spus dacă am avea un nivel de salarizare nu ca în Marea Britanie, nu ca în Germania, că suntem realiști că România nu e acolo, dar unul care să ne permită să avem o viață decentă în România, ne-am întoarce dacă ar fi locuri de muncă, dacă s-ar întâmpla acele investiții pentru care să se poată întoarce. (...) Acestea sunt câteva dintre angajamentele foarte clare pe care o să le punem pe masă ca prim pas în discuțiile pentru o viitoare guvernare”. - a declarat liderul USR.

Barna mai spune că, până la această oră nu a început discuțiile cu PNL pentru viitoarea guvernare.

”În afară de discuția principială, că foarte probabil vom face o coaliție, care este de foarte bun simț în percepția generală, discuții aplicate nu au fost până la acest moment, vor fi după 6 decembrie.” - a mai spus el.

Întrebat de jurnalistul Știrilor Pro TV Cristian Leonte dacă a vorbit cu președintele Klaus Iohannis despre formarea unei coaliții alături de PNL, Barna spune că a avut discuții ”în ultimele luni” cu șeful statului.

”Am un dialog deschis cu președintele. Am avut câteva discuții în ultimele luni și despre acest subiect, este scenariul cel mai probabil, de fapt.” - a spus co-președintele USR-PLUS.

Recent, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că posibili parteneri cu care liberalii ar putea face majoritate parlamentară după alegeri sunt USR, PMP şi UDMR.