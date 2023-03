„Tsunami social” într-o țară europeană. Sindicatele se opun unei legi controversate care adaugă ani la vârsta de pensionare

Sindicatele franceze au încercat, din nou, să „paralizeze ţara" cu doar câteva zile înainte de adoptarea probabilă în Parlament a unei controversate reforme a pensiilor.

Pe 16 martie ar urma să fie supusă la vot legea care, printre altele, le va impune francezilor doi ani de muncă în plus.

Sindicatele franceze mizau marți pe un „tsunami social” care să convingă Guvernul să dea înapoi cu privire la principala măsură a proiectului de reformă - majorarea vârstei legale de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Natacha Pommet (48 de ani), secretar general al sindicatului CGT din sectorul public: „Deocamdată avem programate greve până la sfârșitul lunii martie. Sunt apeluri pentru prelungirea mișcării până când Guvernul retrage reforma pensiilor”.

Secretarul general al unuia dintre principalele sindicate i-a transmis preşedintelui Emmanuel Macron „să nu rămână surd"

R: Încă mai credeți că puteți face Guvernul să dea înapoi?

Laurent Berger, secretar general al Confederației Democrate Franceze a Muncii: „Da, da!”

Régis Vieceli (56 de ani), gunoier lider de sindicat: „Pensionare la 64 de ani nu se poate! În același timp, chiar și cei de la salubrizare care se pot pensiona la 52 ori 57 de ani, de fapt nu încetează să lucreze la vârsta aia. Pensiile sunt atât de mici încât muncești în continuare. Sunt destui care nu apucă multă pensie. Se îmbolnăvesc grav curând după ce se retrag din activitate”.

Unii dintre salariați și-au asumat un sacrificiu pentru a participa la proteste. Alții nu au putut, chiar dacă și-ar fi dorit.

Salariat: „Mobilizarea e vitală, chiar dacă ne e greu, pentru că ni se taie din salariu”.

Salariat: „Nu avem opțiunea să facem grevă. La ce șef am, n-ai cum. Dacă am face grevă ne-ar da afară”.

Toate sondajele arată că cei mai mulți dintre francezi se opun majorării vârstei de pensionare, însă recunosc că măsura va intra până la urmă în vigoare.

Pe de altă parte, Guvernul Borne s-a străduit să-i ajute pe francezi să suporte inflația accelerată. Bruno Le Maire, ministrul Finanţelor, a anunțat că retailerii locali au fost de acord să ofere cel mai mic preţ posibil la produsele alimentare de bază timp de trei luni.

În schimb, responsabilul de la finanțe a respins varianta reducerii cotei de TVA în Franţa, o măsură care, în opinia sa, ar fi mult prea costisitoare pentru stat şi, în același timp, ineficientă în diminuarea preţurilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 07-03-2023 20:51