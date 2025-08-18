„Skibidi”, „tradwife” şi „delulu” printre termenii adăugați în dicţionarul Cambridge. Care sunt definițiile cuvintelor

„Skibidi”, „tradwife” şi „delulu”, alături de alţi termeni argotici popularizaţi de social media, se numără printre miile de cuvinte noi adăugate în dicţionarul Cambridge anul acesta, informează DPA şi PA Media.

Sintagme precum „mouse jiggler", un termen devenit popular în contextul muncii de la domiciliu şi care se referă la un dispozitiv folosit pentru a simula mişcarea mouse-ului pe un calculator, sau „chimicale veşnice”, din domeniul preocupărilor legate de schimbările climatice, se numără printre cele peste 6.000 de cuvinte nou introduse.

Termenul „skibidi” a fost de asemenea introdus recent în acest cel mai mare dicţionar online din lume.

Este definit ca un „cuvânt ce poate avea semnificaţii diferite precum 'grozav' sau 'urât' sau care poate fi folosit fără un sens anume, sub forma unei glume”.

Influența social media

Termenul a fost inventat de creatorul unei serii video animate intitulate „skibidi toilet” şi devenită virală pe YouTube, a precizat Cambridge Dictionary. Kim Kardashian a arătat că este familiarizată cu sintagma după ce a publicat în octombrie un videoclip pe Instagram, în care arată un lănţişor primit cadou de la fiica ei şi care era inscripţionat cu cuvintele „skibidi toilet”.

„Cultura internetului schimbă limba engleză, iar efectul este fascinat de observat şi de capturat în dicţionar”, a spus Colin McIntosh, manager de programului lexical în cadrul Cambridge Dictionary.

Tradwife și delulu, termeni cu priză la public

„Tradwife”, prescurtarea sintagmei „traditional wife”, a devenit de asemenea un termen foarte popular, potrivit Cambridge Dictionary, graţie mediului digital.

Termenul se referă la o femeie măritată care nu merge la serviciu, ci se ocupă de gătit, curăţenie şi îngrijirea copiilor, dar care postează şi pe reţelele de socializare.

Alături de termenii noi, au fost introduse şi versiuni prescurtate ale unor termeni existenţi, cum ar fi „delulu”, care vine de la cuvântul „delusional” şi are înseamnă „a crede cu bună ştiinţă lucruri care nu sunt reale sau adevărate”.

McIntosh a spus că dicţionarul Cambridge adaugă doar cuvintele care vor rezista testului timpului.

„Nu vezi în fiecare zi cuvinte precum 'skibidi' şi 'delulu' introduse în Cambridge Dictionary. Adăugăm cuvinte atunci când credem că vor rezista în timp.”, a spus el.

Cambridge Dictionary foloseşte Cambridge English Corpus, o bază de date de peste 2 miliarde de cuvinte din engleza vorbită şi din cea scrisă, pentru a observa cum sunt folosite noile cuvinte de diferiţi oameni, cu ce frecvenţă şi în ce contexte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













