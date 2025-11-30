„Pelerinajul luminii” la Galați. Mii de credincioși îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: „Este un prilej de bucurie”

E o zi mare pentru creștinii-ortodocși, care îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul României. În Galați, zeci de oameni au refăcut, simbolic, drumul său prin țară.

La final, s-au așezat la coadă, în zona Catedralei Arhiepiscopale, pentru a se închina la moaște.

În fruntea alaiului de oameni au fost mai mulți tineri, care au ghidat mulțimea pe străzi, cu făclii aprinse în mâini.

„Pelerinajul luminii”, așa cum este denumit, se organizează în fiecare an, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei - ocrotitorul Galațiului și al întregii țări.

Ionuț Neacșu, student: „Este un prilej de bucurie, un prilej de rugăciune, de comuniune.”

Studentă: „Noi ne pregătim pentru sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul orașului Galați. Ploua, într-adevăr, dar este o jertfă pe care noi o aducem în fiecare an Sfântului.”

IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: „Fie ca apostolatul binelui, încălzit de la iubirea de Dumnezeu, să rodească mai multă înțelegere între tineri. Ne rugăm în chip special pentru tinerii toți.”

Moaștele Sfântului Andrei au fost așezate în baldachinul din apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Galați, încă de joi.

Mii de oameni au îndurat vremea rece și au așteptat la coadă pentru a se ruga în fața raclei.

Femeie: „Gânduri de bucurie, de pace, de armonie, de dragoste. Că, în fond, asta suntem, doar dragoste!”

Bărbat: „Să fie pace și liniște, altceva nu ne dorim.”

Femeie: „M-am rugat pentru pace și liniște în țară, sănătate multă la toate familiile apropiate mie, pentru colegi.”

Festivitățile religioase vor culmina duminică, cu slujba de la Catedrală.

Statisticile arată că peste o jumătate de milion de români poartă numele Sfântului Andrei.

