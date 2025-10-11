Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

11-10-2025 | 19:22
O operațiune a procurorilor Parchetului General a culminat cu arestarea a doi indivizi, acuzați de șantaj și răzbunare pentru ajutorul dat justiției de un bărbat.

Ovidiu Oanță

Totul, după un flagrant în urma căruia unul dintre suspecți a fost prins când primea o tranșă de 150 de mii de lei din cei 130 de mii de euro ceruți de un cămătar.

Banii au fost solicitați de la cel care îl denunțase la DIICOT, acum mai bine de 10 ani, pentru acuzații de crimă organizată, cămătărie și spălare de bani.

Suma uriașă a fost pretinsă prin amenințări, ca despăgubire pentru perioada petrecută în detenție. Cămătarul, cât și intermediarul trimis să ia banii, au ajuns în arest pentru următoarele 30 de zile.

Pilotul bărcii răsturnate în Golful Musura, trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Patru oameni au murit

