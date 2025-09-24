Trei bărbați din Arad au efectuat zeci de tranzacții ilegale de 400.000 de lei, folosind carduri furate

Trei bărbaţi din Arad au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi sunt cercetaţi în legătură cu 48 de tranzacţii financiare frauduloase făcute la începutul anului, cu un prejudiciu de aproximativ 400.000 de lei.

Conform unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, cercetările vizează trei bărbaţi cu vârste de 34, 30 şi 27 de ani. Acasă la aceştia au fost făcute percheziţii şi au fost ridicate diverse probe, între care documente şi telefoane mobile.

Tranzacţiile bancare frauduloase ar fi fost făcute în perioada februarie - martie 2025, fiind folosite datele unor carduri bancare.

"Prejudiciul, până în acest moment, este estimat la aproximativ 400.000 de lei. În baza probatoriului administrat, cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore", precizează IPJ.

Suspecţii sunt cercetaţi pentru efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

