Trei bărbați din Arad au efectuat zeci de tranzacții ilegale de 400.000 de lei, folosind carduri furate

Stiri actuale
24-09-2025 | 15:47
card
Shutterstock

Trei bărbaţi din Arad au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi sunt cercetaţi în legătură cu 48 de tranzacţii financiare frauduloase făcute la începutul anului, cu un prejudiciu de aproximativ 400.000 de lei.

autor
Mihaela Ivăncică

Conform unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, cercetările vizează trei bărbaţi cu vârste de 34, 30 şi 27 de ani. Acasă la aceştia au fost făcute percheziţii şi au fost ridicate diverse probe, între care documente şi telefoane mobile.

Tranzacţiile bancare frauduloase ar fi fost făcute în perioada februarie - martie 2025, fiind folosite datele unor carduri bancare.

"Prejudiciul, până în acest moment, este estimat la aproximativ 400.000 de lei. În baza probatoriului administrat, cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore", precizează IPJ.

Suspecţii sunt cercetaţi pentru efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Citește și
frauda card bancar
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Sursa: Agerpres

Etichete: inselaciune, arad, card,

Dată publicare: 24-09-2025 15:44

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei
Stiri actuale
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate
Stiri actuale
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri
Stiri actuale
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune
Stiri externe
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune

Agenția italiană antitrust a amendat platforma chineză online Shein cu 1 milion de euro, pentru afirmații ecologice înșelătoare.

Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani
Stiri actuale
Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Dorohoi, după ce au înşelat o femeie prin metoda "Accidentul", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Avionul ministrului spaniol al Apărării, bruiaj GPS aproape de Kalinigrad. Incidentul cu von der Leyen, repetat
Stiri externe
Avionul ministrului spaniol al Apărării, bruiaj GPS aproape de Kalinigrad. Incidentul cu von der Leyen, repetat

Un avion militar spaniol, în care se afla ministrul apărării Margarita Robles, s-a confruntat cu perturbații ale semnalului GPS, miercuri dimineața, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28