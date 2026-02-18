De asemenea, ministrul a precizat că pensia medie în MApN este de 5.008 lei. Pensia medie din sistemul de stat, cu vârsta de pensionare de 65 de ani este de 2.819 lei pe lună.

Declaraţia sa vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale privind reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar.

„Mă întreabă multă lume dacă, după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile şi la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situaţia în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele. Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei şi vârsta la care s-au pensionat oameni anul trecut este cu cinci ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze şi nu au ales să se pensioneze. Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizaţiile, nu scade numărul de militari”, a transmis el pe Facebook.

Ministrul a menționat că vor scădea, în schimb, „cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil şi nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiţi parte din aceşti bani, dar nu afectând nucleul Armatei Române, adică resursa umană''.