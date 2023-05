Zeci de parapantiști din toată țara s-au reunit la Rimetea, de 1 Mai. Au zburat la peste 2.000 de metri altitudine

Au zburat cu parapanta, la peste 2.000 de metri altitudine. Și, alături de veterani, au fost și câțiva care au bifat o premieră.

Dan zboară cu parapanta de 13 ani. Spune că, de când a descoperit acest sport, a ajuns să admire locuri pitorești, de la înălțime, în multe părți de pe glob.

Dan Oltean – parapantist Alba: „Am mai zburat în Nepal de trei ori, în Alpi, în India am fost, Turcia în multe locuri de zbor. În România am zburat cel mai mult ca și timp și ca și distanță, ca și înălțime în Alpi am zburat cel mai sus 4.100 de metri.”

Ca el, zeci de parapantiști au venit de 1 mai pe dealurile de la Rimetea, în Alba, să zboare deasupra crestelor.

Cristian – parapantist Timișoara: „Unul dintre locurile cele mai faine de la noi din țară. Momentam zbor 80-100 de ore pe an.”

Cristian – parapantist Bistrița: „Am mai fost și anii trecuți am obiceiul de a veni pe 1 Mai aici. În 2011 m-a prins și de atunci nu mă pot lăsa."

Dacă unii au sute ore de zbor la activ, pentru Alexandru a fost prima experiență cu parapanta.

Alexandru – parapantist: „A fost un cadou de la prietena mea. Super, super, nu am cuvinte, abia aștept să mai merg o dată să ne lansăm. Totul e la superlativ dacă ești iubitor de natură."

Zeci de minute, cerul a fost împânzit ieri de parapante. De la sol, spectatorii le-au făcut galerie.

Bogdan – parapantist Cluj: „E o zonă foarte propice pentru zborul cu parapanta. De 1 Mai, la Rimetea, cu parapanta e un fel de tradiție ca să ne adunăm parapantiștii. Ai nevoie de echipament, de ambiție, curaj și restul vine de la sine."

Prețurile pentru un echipament complet pornesc de câteva mii de euro, pentru început.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 02-05-2023 08:02