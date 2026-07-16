Atmosfera este electrizantă, însă participanții recunosc că distracția vine la pachet și cu bugete atent recalculate. Până la deschiderea porților, oamenii și-au făcut încălzirea miercuri seara în camping.

Joi, la prânz, s-a deschis oficial festivalul, iar primii veniti s-au așezat la rând pentru a fi primii la distracție.

"Ne simțim bine, acum nu ne uităm la buget!"

"Nu-mi pasă! Nu am numărat niciodată cât am cheltuit!"

"-Ce buget aveți pentru aceste 4 zile?

-Cardul de credit, vedem cât consumăm. Cât am baterie la telefon, cheltui".

În schimb, câțiva prieteni din Marea Britanie știu cu ce buget rămân după ce au plătit zborul și au petrecut câteva zile în România.

"O să încercăm să fim cumpătați cu banii. Mult mai mici prețurile, mâncarea și băuturile ar fi costat dublu la noi".

Un meniu clasic de festival include un burger, care costă în medie 55 de lei și o porție de cartofi prăjiți cu multă brânză și bacon - 23 de lei. Berea rămâne printre primele opțiuni, dar se vând și mulți litri de limonadă și alte răcoritoare.

Ce primesc posesorii de bilete premium

Alți tineri au găsit soluția să facă economii. S-au cazat la localnici și au adus și mâncare de acasă.

"-Pâine cu slănină și cu ceapă!

-Ați luat cu voi de acasă?

-Da, normal! Dacă vrem să consumăm din festival, costă!".

În mulțime am întâlnit un tânăr din Turcia care a venit pentru prima dată la festival și a vrut să fie remarcat.

"Costumul este din Indonezia, chimonoul, pălăria, făcute pentru vremea călduroasă. Toți spun că este cea mai tare petrecere din România".

Renate Roca Rozenberg, PR Manager al festivalului: ”Suntem foarte bine organizați și în zona de activități, cred că avem un număr record în 2026, pe o suprafață de 40 de hectare".

Pentru că sunt așteptați zilnic peste 70.000 pe oameni, aproape 1.000 de polițiști și jandarmi vor fi prezenți în Bonțida. Și punctele de prim-ajutor au fost instalate.

Prima zi a festivalului aduce pe scene artiști precum Kneecap și Sleaford Mods. În zilele următoare vor cânta Teddy Swims și Twenty One Pilots, iar duminică, legendara trupă britanică The Cure.

Și actorul Keanu Reeves va urca pe scena de la Electric Castle alături de trupa sa de rock alternativ, Dogstar, în care cântă la chitara bas.

La această ediție s-au vândut și 7 abonamente premium, cu 5.000 de euro fiecare. Accesul UltraVip include cazare la un hotel de 5 stele ultra-all-inclusive, transfer la festival și un asistent personal.