Zeci de mii de bancnote contrafăcute, în valoare de peste 4,1 milioane de euro, au fost descoperite de polițiști în Vrancea

Stiri actuale
26-08-2025 | 16:40
Politie
Shutterstock

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea au descoperit o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute, în cadrul unor controale desfăşurate la unităţi comerciale din judeţ.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Începând cu luna iulie 2025, poliţiştii au înregistrat mai multe dosare penale privind punerea în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune, vizând bancnote care pot fi confundate cu cele autentice.

Pe 25 august 2025, în urma unei acţiuni de control, au fost descoperite 23.300 de bancnote contrafăcute – dintre care 14.700 euro şi 8.600 dolari americani – a căror valoare totală depăşeşte 4,1 milioane de euro. Au fost întocmite trei dosare penale, iar bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Autorităţile reamintesc că, potrivit legislaţiei şi normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă poartă inscripţii suplimentare sau este destinată comercializării ca jucărie sau recuzită.

Poliţia recomandă cetăţenilor să fie prudenţi la primirea de bancnote şi să sesizeze imediat organele de poliţie dacă descoperă suspiciuni privind autenticitatea acestora.

Citește și
alcool
Un bunic a murit după ce a băut „în competiție” cu cel mai bun prieten shoturi din alcool contrafăcut de 97%
Procurorii bucureșteni blochează majoritatea dosarelor, prin suspendarea activității. A început protestul

Sursa: News.ro

Etichete: vrancea, bancnote, contrafacut,

Dată publicare: 26-08-2025 16:40

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Arestări masive în Turcia, pentru producerea de alcool de contrabandă. Autoritățile au confiscat peste 33.000 litri
Stiri externe
Arestări masive în Turcia, pentru producerea de alcool de contrabandă. Autoritățile au confiscat peste 33.000 litri

Cel puţin 120 persoane acuzate că au produs alcool de contrabandă au fost arestate în Turcia şi peste 33.000 de litri de alcool contrafăcut au fost confiscaţi, a anunţat marţi ministrul de interne turc Ali Yerlikaya.

Un bunic a murit după ce a băut „în competiție” cu cel mai bun prieten shoturi din alcool contrafăcut de 97%
Stiri externe
Un bunic a murit după ce a băut „în competiție” cu cel mai bun prieten shoturi din alcool contrafăcut de 97%

Un bunic a murit după ce a băut „în competiție” shoturi de tărie contrafăcută de 97%, introdusă ilegal în Marea Britanie, scrie Mirror.co.uk.

Tone de detergent contrafăcut, descoperite acasă la un comerciant din Timiș. Vecin: „Știam că are o afacere”
Stiri actuale
Tone de detergent contrafăcut, descoperite acasă la un comerciant din Timiș. Vecin: „Știam că are o afacere”

Tone de detergent contrafăcut au fost descoperite de polițiștii din Timișoara în locuința unui bărbat. Potrivit anchetatorilor, suspectul cumpăra detergent mai ieftin, pe care punea etichetele unor branduri cunoscute.

Încă o fată de 19 ani a murit după ce a băut „shot-uri” gratuite în vacanță, în Laos. În total, șase turiști au decedat
Stiri externe
Încă o fată de 19 ani a murit după ce a băut „shot-uri” gratuite în vacanță, în Laos. În total, șase turiști au decedat

O a doua australiancă în vârstă de 19 ani a murit vineri într-un spital thailandez, ridicând la şase numărul turiştilor care au murit după ce s-au intoxicat cu alcool contrafăcut în Laos, potrivit presei britanice şi australiene, citate de AFP.

Cinci turiști au murit după ce au băut „shot-uri” gratuite în vacanță, în Laos. Poliția anchetează decesele misterioase
Stiri externe
Cinci turiști au murit după ce au băut „shot-uri” gratuite în vacanță, în Laos. Poliția anchetează decesele misterioase

O avocată britanică a murit după ce a băut shot-uri gratuite în timpul unei vacanțe în Laos. Se pare că alcoolul era contrafăcut și conținea metanol.

Recomandări
Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale
Stiri actuale
Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Procurorii vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest față de proiectul de lege a modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Program ecologic al Patriarhiei Române, pentru creșterea responsabilității față de mediu. A ieșit Ghidul parohial ecologic
Stiri Diverse
Program ecologic al Patriarhiei Române, pentru creșterea responsabilității față de mediu. A ieșit Ghidul parohial ecologic

Patriarhia Română s-a implicat în ecologie, prin intermediul unui program derulat în parohiile bucureștene și din Basarabia.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59