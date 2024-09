„Am muncit o viață și ne-a luat tot apa”. Morți și mii de case distruse după inundațiile catastrofale din Galați

Numărul celor decedați a ajuns la 5, iar o persoană este în continuare dată dispărută. Până acum peste 300 de oameni au fost salvați, aproape 6.000 de case au fost distruse, iar pe multe drumuri nu se poate circula nici acum.

În localitatea Pechea din județul Galați, viiturile a lăsat în urmă un dezastru. Un bărbat de peste 70 de ani și-a pierdut viața și zeci de ore fratele lui mai mic a fost dat dispărut. Din fericire, acesta a fostă găsit în viață. Sandu, fratele mai mare, a strigat cât l-au ținut puterile după ajutor, povestesc vecinii.

Femeie: „L-am auzit pentru că eu am urcat aici la băieți și stăteam în balcon și mă uitam cum vine apa și nu aveam nici o putere. El nu a putut săracul să meargă nici până la vecinul. Sandu are copii. Băiatul face dializă, era bolnav, nu putea să îl trezească pe taică-su, avea și doi minori, i-a luat și s-a dus la vecina în pod. Nu a mai avut timp să se întoarcă să îl ia și pe taică-su...”.

Bărbat: „A strigat ”ajutor, ajutor”, acolo din colțul ăla acolo de la gard. Nimeni nu a intervenit. Se auzea de la mine de sus, dar eu nu știam, nu aveam cum să cobor. Era apa la umăr. La gât era. L-a găsit târziu”.

Odată cu retragerea apei, în Slobozia Conachi a fost găsită încă o victimă, un bărbat deocamdată neidentificat.

Femeie: „Nu știm cine e, spune că e din Pechea, l-a adus apa”.

Șase oameni au murit înecați

În total, șase oameni au murit înecați. Localnicii încearcă să-și revină și să mai salveze puținul care le-a rămas. O femeie a venit din Italia după ce a fost sunată de copii că o viitură a distrus tot ce construit.

Femeie: „Noi am intrat prin apă, apa până la genunchi și am venit cu mâncare. Ne-am rugat să fie ei sănătoși. Nu ne mai interesa, nimic altceva ni ne mai interesa. Uitați-vă dumneavoastră cât a fost apa aici, până aici, deci un metru și jumătate”.



Cu lacrimi în ochii, oameni lipsiți de putere povestesc prin ce au trecut.



Femeie: „Am muncit o viață și ne-a luat tot apa, nu am mai rămas cu nimic, electrocasnice, tot, paturi, nu avem unde să dormim, ăsta noroc că l-am avut aici în pod, haine vechi care trebuiau aruncate cu astea ne îmbrăcăm. Apa până aici, ne-am dus să salvăm animalele, păsări am avut 50 și ceva de păsări, pui, iepuri de rasă mari, toți au murit, am rămas fără nimic”.

Reporter: „Dacă mă uit la dumneavoastră, apa a fost cât dumneavoastră.”

Bărbat: „Da, uitați.”

Reporter: „Nu ați mai rămas cu nimic?

Bărbat: „Cu absolut nimic, nici acte, nici contract de casă, absolut nimic. Salonul… acolo e mai dezastru”.

Ca apele să se scurgă mai repede în râul Siret, autoritățile au realizat o breșă controlată în digul de protecție în dreptul localității Piscu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că ar urma să fie terminat, nu se știe când, un proiect pentru construcția unui baraj care să protejeze în viitor localitățile inundate din județul Galați.

Marcel Ciolacu, prim-ministru: „E a treia oară când se întâmplă în zonă, exista un proiect înainte, cu un baraj, vedem în ce stadiu este, era într-un stadiu de lucru aproape 70% finalizat. Este o perioadă foarte încărcată, va trebui făcută curățenie, pe urmă intervenit în gospodăriile oamenilor, toate lucrurile trebuie să meargă paralel."

Zeci de localități afectate de inundațiile devastatoare

În total, 28 localități din 7 județe au fost afectate de inundațiile devastatoare. Numai în județele Galați și Vaslui în aproape 6 mii de gospodării apa a făcut dezastru, peste 300 de persoane au fost evacuate și mai bine de 15 mii de oameni își evaluează pagubele.

Între timp, autoritățile au scos din rezervele de stat containere cu peste 400 de tone de alimente, inclusiv apă și conserve, dar şi case modulare pentru cazare, grupuri sanitare și saci de dormit, perne, pături ori saltele.

Ploile vor continua, potrivit meteorologilor. În vigoare sunt, pana maine de dimineata, un cod galben în nordul și estul Moldovei, Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, și altul portocaliu în Delta Dunării.

În Pechea, sunt 11 persoane care stau în podurile caselor. Au acceptat să primească provizii, apă și hrană. Sunt monitorizate de forțele de intervenție.

Este cod roșu în aceleași regiuni, de la 18, până luni, la 12! Fenomenele vizate: scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

A fost făcută o breșă controlată într-un dig, astfel încât apa de pe doi afluenți care au ieșit din albie să se poată scurge direct în Siret. Este analizată, împreună cu pirotehniștii, soluția realizării unei breșe într-un dig din dreptul comunei Pechea.

DN 25 rămâne închis. Este multă apă strânsă între Vameș și Tudor Vladimirescu. Este principalul drum care face legătura între Galați și Tecuci.

Se suspendă cursurile școlare în 25 de unități de învățământ din localitățile afectate de inundații luni și marți.

