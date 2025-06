„Am ajuns să fiu traficant fără să-mi dau seama”. Tineri deținuți le-au vorbit elevilor despre capcanele drogurilor

Unde au avut parte de o lecție despre fața nevăzută a consumului ori traficului de droguri. În fața lor și-au spus povestea mai mulți deținuți iar cei mai mulți au ales să le vorbească tocmai pentru a-i feri de aceste tentații care le pot ruina viața.

Discuțiile au durat mai bine de o oră, iar la final elevii au avut mai multe curiozități și au adresat și întrebări.

Un bărbat de 35 ani a ajuns în spatele gratiilor în 2021 pentru trafic de droguri de mare risc. Mai are câteva luni și își va recupera libertatea. Mărturisirile lui, despre cum a intrat în acest mediu periculos, au impresionat audiența.

Tânăr: „Primul contact cu drogurile a fost în jurul vârstei de 17 ani și am început de la o țigară și după am luat mai multă marfă și treptat am ajuns să fiu traficant fără să-mi dau seama”.

Tot pentru trafic de droguri în formă continuată a ajuns după gratii și acest tânăr.

Tânăr: „Am zis că ce poate fi să trag și eu 2 fumuri să văd cum îi, dar de la primul fum s-ar putea să nu mai poți controla situația. Devenisem un dealer de droguri fără să-mi dau seama. Făceam trafic de droguri și a continuat vreo 2-3 ani până în 2023”.

Puși în fața unor asemenea drame reale, elevii au căutat să afle cât mai multe informații.

Elev: Cum v-ați simțit după ce n-ai mai consumat?

Deținut: „Ceream medicamente pentru somn, stări de greață, sevraje, insomnii, eu din cauza impactului nu m-am mai gândit”.

Cum în curând mulți dintre elevii de liceu vor obține și permisul de conducere, aceștia au aflat și despre riscul consumului de droguri ori de alcool la volan.

Parcă aș avea un fior să nu vrei să participi la infracțiuni de genul, condus fără permis sau consumarea și traficul de droguri. Mi-am schimbat un pic mentalitatea. Poveștile și prin ce au trecut, doar auzind ți se pare greu”.

Norbert Borgyos, purtător de cuvânt Penitenciarul Baia Mare: „Societatea și mediul online nu prezintă și această realitate cruntă de dincolo de gratii și noi aici pot să vadă cu ochii lor rezultatul acțiunilor ilicite și faptul că grupul și anturajul rămân la poarta penitenciarului și aici ramai singur”.

Astfel de acțiuni organizate de Penitenciarul din Baia Mare cu sprijinul IPJ Maramureș, vor continua tot acest an.

