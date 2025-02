White Tower, dosarul „Nordis” de Ploiești. Mai mulți păgubiți s-au adunat în stradă să ceară urgentarea anchetei

Mai mulți păgubiți s-au adunat în stradă să ceară urgentarea anchetei și pedepsirea vinovaților. Procurorii spun că lucrează la rechizitoriu, iar cei arestați preventiv în urmă cu un an sunt acum liberi.

Peste o sută de oameni au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare a unor apartamente în ansamblurile rezidențiale White Tower și City Gate din Ploiești, dar locuințele pentru care au achitat sume mari de bani aparțin acum altor proprietari. Primele plângeri s-au făcut în urmă cu doi ani.

Cristian Banu, păgubit: „Noi trenăm de doi ani de zile. Sunt sute de păgubiți. E vorba de vreo 10 - 12 milioane de euro pagubă a celor ce am investit aici. Ce pot să spun că între Nordis și cazul nostru White Tower și City Gate e cam copy-paste, cam scenariul și regia și modul de operare sunt la fel.”

Trei notari, un avocat, dezvoltatorul imobiliar, dar și mai mulți angajați ai primăriei Ploiești au fost vizați de descinderile făcute în cadrul anchetei. Asta după ce s-a constatat că unul dintre blocuri are un etaj în plus față de cât era prevăzut în autorizația de construcție. În plus, aceleași apartamente ar fi fost vândute de mai multe ori.

Dan Mocanu, păgubit: „Ca să achit în integralitate această promisiune, a trebuit să mă împrumut. Și în ziua de azi mai am rate de plătit fără a avea nimic. Le-am plătit decât lor înșelăciunile.”

Adrian Georgescu, avocat: „Am avut surpriza să constatăm că o parte din cei care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare sunt și notari implicați în afacerea Nordis. În această schemă infracțională au existat promisiuni dublate pe aceleași apartamente, adică vândute de două ori, unele chiar de trei ori.”

Procurorii spun că lucrează la rechizitoriu și au menținut sechestrele asigurătorii, dar măsura a fost contestată de unul dintre suspecți. Contestația lui este în instanță.

Dan Axinte, păgubit: „În primul rând să ne recuperăm prejudiciul, trebuie... că bani sunt.”

Dezvoltatorii imobiliari cercetați inițial în stare de arest preventiv sunt acum liberi. La solicitarea Știrilor ProTv, au refuzat să exprime un punct de vedere.

