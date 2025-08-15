WhatsApp introduce o nouă funcție. Noutățile, împrumutate de la aplicații specializate și populare în rândul utilizatorilor

Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora.

WhatsApp împrumută de la aplicaţiile specializate în conferinţe video, precum Zoom sau Google Meet, posibilitatea stabilirii la o dată viitoare a apelurilor video de grup.

Conferinţele pot fi programate folosind butonul + din secţiunea Calls. În acest meniu există acum opţiunea „Schedule Call”, care este urmată de invitarea persoanelor vizate.

În secţiunea Calls, utilizatorii vor putea vedea toate apelurile de grup programate, cu datele şi orele respective, alături de persoanele care vor participa la acestea.

Tot de la Calls utilizatorii pot să genereze link-uri pentru apelurile de grup programate. Acestea pot fi folosite pentru a invita şi alte persoane sau pentru a adăuga conferinţa în calendar.

Alături de programarea conferinţelor video, WhatsApp lansează şi alte opţiuni secundare pentru acestea, precum „ridică mâna” pentru a lua cuvântul şi reacţiile pe bază de emoji-uri.

Sursa: News.ro

