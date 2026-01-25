Cele mai multe accidente s-au produs pe pârtie, dar și în zonele de alpinism de pe creste. Salvamontiștii îi sfătuiesc pe cei care vin la munte mai ales la schi, să aibă echipament special și cască de protecție.

A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD în Munții Bucegi pentru a prelua doi adulți și un copil de 12 ani, dintr-o zona abruptă. Rămăseseră blocați pe Valea Mălinului, o zonă frecventată de alpiniști.

Sergiu Frusinoiu, salvamont Prahova: „A fost o intervenție contra cronometru deoarece apelul a venit foarte târziu la lăsarea serii, iar pe timp de noapte elicopterele nu zboară în zona montană. 1.57 Oamenii erau echipați, atât că nu aveau lungimea adecvată de coarda la ei”.

Turiștii au fost preluați de salvamontiști și duși în siguranță la Bușteni.

Corespondent PRO TV: „Numai sâmbătă salvatorii montani au fost solicitați să intervină în 119 cazuri. Cele mai multe apeluri au venit de pe pârtiile de schi. În urma acestor acțiuni au fost salvate 123 de persoane dintre care 43 au ajuns la spital."

Pârtiile din masivul Postăvaru au fost foarte aglomerate în weekend, iar numărul intervențiilor a fost considerabil.

Radu Bejenariu, salvator montan Poiana Brașov: „În general entorse genunchi, luxații de umăr, am avut și o persoană rătăcită. Aceleași cauze ca de fiecare dată.. nerespectarea decalogului schiorului pe pârtie, alegerea pârtiilor greșit, nu alegem în funcție de condiția fizică, de nivelul de pregătire".

La Predeal, în timp ce salvatorii montani acordau primul ajutor unei persoane care se lovise la picior, un alt schior care a coborât cu viteza a pătruns în zona intervenției și a lovit inclusiv salvatorii.

Pentru ca temperaturile au fost pozitive peste zi, zăpada s-a înmuiat și îngreunează schiul, mai ales în cazul celor fără experiență.

Dogaru Eduard, instructor de schi: „Ar trebui să fie atenți la zăpadă, zăpada frânează mult mai mult și avem senzația de a veni în fața; trebuie să stăm puțîn mai concentrați. Doar puțîn se schiază mai încet decât pe o zăpadă înghețată”.

La Cavnic, în Maramureș, un tânăr și o fetiță de aproximativ 10 ani s-au accidentat și au ajuns la spital.

Dan Benga, șef Salvamont Maramureș: „A plouat, a înghețat. Dacă nu știi să te adaptezi și dacă nu îți adaptezi viteza la condițiile de pe pârtie, atunci se produc accidentări."

Salvatorii montani atrag atenția încă o dată că este esențial să fim echipați corespunzător pe pârtie și să purtăm mai ales casca de protecție.

