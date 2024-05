Vremea rea a făcut prăpăd în Moldova. Zeci de gospodării au fost înghițite de șuvoaie. Avertismentul meteorologilor

Apele învolburate au înaintat prin curți cu o forță uluitoare, lăsând în spate un peisaj dezolant.

Iar meteorologii spun că astfel de episoade se pot repeta în următoarele zile.

În judetul Iași, ploile s-au întețit după-amiază, iar apa căzută a făcut prăpăd în mai multe localități.

În Pașcani, șuvoaiele au intrat în curți și au măturat tot ce le-a aparut în cale.

Apa a pătruns și într-o bucătărie de vară. O parte din mobilier, dar și electrocasnicele au fost distruse.

Proprietar: "A distrus aproape tot ce-am avut: am avut o bucătărie de vară, am avut beciul, un picuț mai era și intra în casă. Am luat nisip, saci cu nisip am pus, am chemat pompierii, au venit vecinii ajutor".

Oamenii s-au mobilizat și au umplut saci cu nisip, pe care i-au pus in fața portilor, dar eforturile au fost în zadar.

Odată ce apa a început să se retragă, dezastrul lăsat în urmă a ieșit la iveală.

Proprietar: "A intrat foarte multă. Iar în beci plin, patru metri. De sus curgea, de jos din stradă, de peste tot".

Reporter: Ce ați pierdut?

Proprietar: "Tot. Tot ce a fost în beci. M-am rugat la Doamne Doamne să nu mai plouă".

Zeci de gospodării au fost afectate, spun autoritățile locale.

Marius Pintilie, primarul orașului Pașcani: "Cea mai complicată situație este aici unde ne aflăm. Apa a intrat în curte cetățenilor și au fost inundate și beciurile. Bineînțeles că oamenii sunt afectați pentru că poate au avut culturi altceva prin curte care s-a deteriorat. Încercăm să facem această intervenție să-i ajutăm să facem loc apei să se scurgă".

În Sinaia, grindina a făcut probleme.

Alina Șerban, meteorolog: "Avem dezvoltări noroase convective, averse torențiale, descărcări electrice, poate și vijelii. S-au semnalat deja și vor mai apărea căderi de grindină și cantități de apă mai importante. Izolat peste 40 de l/mp".

Jumatate de țară a fost vizată, marți, de cod galben de vreme rea.

