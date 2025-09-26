Vreme rece și ploi abundente în aproape toată țara, la început de octombrie. Prognoza meteo pentru patru săptămâni

26-09-2025 | 10:06
ploi frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Începutul lunii octombrie va aduce o vreme mai rece decât de obicei și ploi abundente.

Lorena Mihăilă

Treptat, temperaturile și precipitațiile se vor apropria de normalul perioadei. Prognoza este valabilă în intervalul 29 septembrie - 27 octombrie.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

O femeie în vârstă de 64 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău după ce a fost muşcată de un arici.

