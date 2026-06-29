Vreme instabilă în toată țara. Coduri galbene de furtuni în mai multe regiuni. Vor fi vijelii și intensificări ale vântului

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), marţi, 30 iunie, între orele 12:00 - 23:00, la început în zonele montane şi submontane, apoi şi în Crişana, Maramureş şi Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).
În intervale scurte de timp (de până la trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp şi izolat vor depăşi 30 - 40 l/mp.
Al doilea Cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri, în intervalul orar 12:00 - 23:00, în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi, local, în zona de munte unde vor fi averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50 - 70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).
Cantităţile de apă vor ajunge 15 - 25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 l/mp, în intervale scurte de timp.
ANM precizează că fenomene specifice instabilităţii atmosferice se vor semnala pe arii restrânse şi în restul ţării.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de caniculă, valabile pe parcursul zilei de 1 iulie, în trei sferturi din ţară.
Potrivit meteorologilor, miercuri, 1 iulie, între orele 10:00 - 21:00, va fi Cod galben de căldură persistentă în nordul Banatului, sudul Crişanei, sud-estul Munteniei şi în Dobrogea, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.
Temperaturile maxime se vor încadra între 31 şi 34 de grade, cu valori mai coborâte pe Litoral şi în Delta Dunării, de 27 - 29 de grade.
Judeţele vizate de Codul galben sunt: Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Arad şi Timiş.
Totodată, în aceeaşi perioadă de referinţă, dar între orele 12:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de caniculă, ce va afecta zone din nordul Crişanei, Maramureş, Transilvania, Moldova şi nord-estul Munteniei.
În aceste areale, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 şi 33 de grade, în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei, respectiv 37 de grade în nordul Crişanei şi în Maramureş.
Municipiul Bucureşti se află sub o avertizare Cod roşu de caniculă în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, respectiv sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, pe parcursul zilei de 1 iulie.
Sursa:
StirilePROTV
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