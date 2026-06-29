Vreme instabilă în toată țara. Coduri galbene de furtuni în mai multe regiuni. Vor fi vijelii și intensificări ale vântului

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), marţi, 30 iunie, între orele 12:00 - 23:00, la început în zonele montane şi submontane, apoi şi în Crişana, Maramureş şi Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).

În intervale scurte de timp (de până la trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp şi izolat vor depăşi 30 - 40 l/mp.

Al doilea Cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri, în intervalul orar 12:00 - 23:00, în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi, local, în zona de munte unde vor fi averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50 - 70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).

Cantităţile de apă vor ajunge 15 - 25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 l/mp, în intervale scurte de timp.

ANM precizează că fenomene specifice instabilităţii atmosferice se vor semnala pe arii restrânse şi în restul ţării.