În astrologie, Mercur guvernează comunicarea, schimbul de informații, capacitatea de învățare, spiritul de observație și mobilitatea.

De pe 29 iunie și până pe 23 iulie 2026, Mercur retrogradează în Rac. Dacă mersul direct asigură o agilitate mentală sporită, retrogradarea oferă contextul ideal pentru a soluționa probleme ignorate anterior, pentru a ajusta strategii și pentru a reevalua decizii luate în grabă.

În această perioadă apar frecvent întârzieri, probleme tehnice și erori de comunicare, însă aceste obstacole pot fi depășite ușor dacă rămânem practici. Pentru a evita conflictele, este recomandat să verificăm cu atenție tot ceea ce transmitem sau primim, asigurându-ne că cei din jur ne-au înțeles corect intențiile. Din cauza acestor fluctuații, deciziile importante ar trebui amânate până după data de 23 iulie, când Mercur revine la mersul direct.

Tranzitul lui Mercur în mișcare retrogradă prin zodia Rac indică o perioadă axată profund pe dezvoltare interioară și vindecare. În acest interval, discuțiile nu mai sunt pe fugă, ci devin mult mai blânde și pline de empatie. Ne îndreptăm atenția spre trecut și amintiri, ceea ce face ca această etapă să fie perfectă pentru a lămuri situațiile rămase nerezolvate. Singura provocare este controlarea emoțiilor, fiind esențială o comunicare clară și multă răbdare în interacțiunile cu ceilalți.

Impactul lui Mercur retrograd în Rac asupra celor douăsprezece zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, tranzitul lui Mercur retrograd aduce sectorul casei și al familiei în prim-plan. Este timpul ideal pentru a face ordine în chestiunile domestice și pentru a pune capăt unor dispute vechi cu rudele. Nativii sunt invitați să își repare sau consolideze relațiile cu părinții. Totodată, este un moment bun să reflecteze la ceea ce le oferă cu adevărat liniște și confort emoțional. Cât despre deciziile importante legate de locuință sau de administrarea unor proprietăți, este recomandată răbdarea pentru a gândi lucrurile la rece.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, Mercur retrograd aduce o revizuire a modului în care își exprimă ideile și interacționează cu ceilalți. Discuțiile capătă o nuanță mult mai caldă, iar atitudinea lor deschisă îi încurajează pe cei din jur să le facă destăinuiri. Intuiția le va fi un aliat de nădejde în orice negociere. La capitolul acte, însă, se recomandă prudență. O atenție sporită la detalii îi va salva de posibile erori.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, zona financiară ajunge în lumina reflectoarelor. Această perioadă îi determină să-și administreze cât mai bine banii. Este momentul perfect pentru a tăia din cheltuielile inutile sau pentru a discuta din nou despre salariu. Recomandarea este să evite cumpărăturile făcute la impuls și să nu lase stările emoționale de moment să le golească portofelul.

Rac / Ascendent în Rac

Fiind direct vizați de acest tranzit, Racii au parte de o perioadă de autoanaliză profundă. Mercur retrograd în semnul lor îi determină să se gândească la modul în care se prezintă în fața lumii și la alegerile făcute recent. Este o etapă în care învață să își exprime dorințele mult mai clar și să nu mai lase emoțiile să preia controlul. Pentru a păstra liniștea în relațiile cu cei din jur, secretul va fi să spună exact ce simt, fără ocolișuri.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, Mercur retrograd vine cu o invitație la liniște și vindecare interioară. Aceștia simt nevoia să ia o pauză de la zgomotul de zi cu zi, alegând să fie mai rezervați în discuții și să țină doar pentru ei planurile de viitor. Este un moment perfect pentru a-și reîncărca bateriile, a-și pune gândurile în ordine și a închide definitiv acele capitole din trecut care încă îi mai frământă.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, retrogradarea lui Mercur aduce o perioadă de regândire a proiectelor de viitor și a colaborărilor. Aceștia încep să fie mult mai atenți la persoanele cu care își împart timpul. Socializarea devine mai selectivă, nativii căutând în special acele conexiuni bazate pe ajutor reciproc și înțelegere. Este un moment excelent pentru a face curățenie în anturaj, alegând să păstreze doar prietenii care rezonează cu adevărat cu visurile lor.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, acest tranzit aduce în prim-plan sectorul profesional. Este o etapă de regândire a traiectoriei în carieră, în care alegerile sunt dictate de o nevoie profundă de siguranță. Nativii au ocazia perfectă să redeschidă anumite discuții cu șefii, bazându-se pe tactul și diplomația care îi caracterizează. Totuși, provocarea majoră este să nu lase emoțiile să le dicteze reacțiile, păstrându-și astfel claritatea și obiectivitatea.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru Scorpioni, acest tranzit aduce o perioadă excelentă de reflecție asupra propriilor convingeri, principii de viață și direcții. Legăturile cu persoane aflate la distanță devin mai strânse, iar dorința de a explora perspective noi este la cote maxime. Dacă au în plan călătorii sau cursuri, acum este momentul ideal să reanalizeze detaliile, un pas care îi va ajuta să își limpezească obiectivele.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru Săgetători, discuțiile din această perioadă se învârt în jurul resurselor comune, fie că este vorba despre bugete de familie, datorii sau investiții. Este un moment excelent pentru a face un bilanț financiar și a înțelege mai bine intențiile celor cu care împart bani sau bunuri. Pe plan emoțional, acest tranzit îi invită să privească mai atent la profunzimea relațiilor. Este o perioadă favorabilă să vorbească deschis cu partenerul despre intimitate sau despre micile nesiguranțe care pot apărea în cuplu.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, parteneriatele trec printr-un proces de revizuire, fie că vorbim de relația de cuplu sau de colaborările profesionale. În plan personal, acest tranzit îi ajută să fie mult mai atenți la nevoile celui de lângă ei, rezolvând eventualele tensiuni. Pe plan profesional, este un moment oportun pentru a redeschide discuții despre contracte, căutând acea stabilitate pe care și-o doresc.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, a sosit momentul să pună sub lupă rutina zilnică, obiceiurile legate de sănătate și modul în care își desfășoară activitatea profesională. Nativii caută acum soluții ingenioase pentru a lucra mai ușor și a scăpa de stresul acumulat. Totuși, trebuie să fie vigilenți pentru că Mercur retrograd poate crea mici confuzii în dialogul cu colegii, așa că o atenție suplimentară la detalii și o comunicare cât mai clară sunt esențiale pentru a evita erorile.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, urmează o perioadă dedicată sferei romantice. Nativii simt nevoia să își regândească viața amoroasă și modul în care interacționează cu persoanele dragi, redescoperind totodată bucuria de a reveni asupra unor pasiuni și activități creative. În cuplu, sinceritatea devine cel mai bun aliat pentru a clarifica acele subiecte care au rămas în așteptare. Totuși, pentru că Mercur retrograd poate strecura mici confuzii în dialog, este foarte important să fie cât mai preciși în exprimare, evitând astfel orice urmă de neînțelegere.