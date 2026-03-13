Vizita lui Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Fetești, în imagini. Cu cine s-a întâlnit liderul Ucrainei la Fetești | VIDEO

Însoțit de minsitrul român al Apărării, Radu Miruță, liderul de la Kiev s-a întâlnit la Centrul european de pregătire F-16 de la Fetești cu piloții ucraineni care se antrenează pe acest de tip de aparat de zbor. M-am întâlnit cu militarii ucraineni care se antrenează la Centrul European de Instruire a Piloților F-16 din România. Am discutat cu soldații despre caracteristicile și condițiile antrenamentului lor. Am discutat despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la soluționarea acestora. În centru, băieții noștri trec prin diferite etape de antrenament: teorie, zboruri de antrenament reale. Primii piloți ucraineni au început pregătirea în centru încă din 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă. Mulțumim României, instructorilor centrului, tuturor celor care ne ajută să protejăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de luptă americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care deja transferă aceste avioane în Ucraina!, a scris președintele Zelenski, pe Facebook. Citește și Sunetele care au terorizat un întreg cartier din Arad. Oamenii nu au mai putut dormi noaptea: „Se aud urlete sinistre”

„M-am întâlnit cu membrii serviciului ucrainean care se antrenează la Centrul European de Instruire F-16 din România. Am discutat cu cadeții despre detaliile și condițiile programului lor de instruire. Am discutat, de asemenea, despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la rezolvarea acestora. La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire, inclusiv teorie și misiuni reale. Primii piloți ucraineni au început programul acolo în 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă. Mulțumesc României, instructorilor de la centru și tuturor celor care ne ajută să ne apărăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de vânătoare americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care au transferat deja avioane în Ucraina”, a adăugat el în postare.

”Există momente în care înţelegi că forţa unei ţări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. Dincolo de discuţiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu preşedintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrica nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel «ceva» care face un popor să rămână unit în faţa pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie - toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun. Astăzi am mers împreună cu preşedintele Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Feteşti, acolo unde tineri romani şi ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloţi de avioane F-16. I-am văzut pe viitorii piloţi ucrainieni emoţionaţi în discuţia cu preşedintele lor. Era o emoţie sinceră, dar şi o conştientizare profundă a responsabilităţii pe care o poartă”, a relatat și Radu Miruţă, joi seară, într-o postare pe Facebook. El a menţionat că Zelenski a mulţumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România. ”La rândul meu, i-am mulţumit pentru rezistenţa poporului ucrainean, care ţine agresiunea Rusiei lui Putin departe de graniţele noastre. Noi dormim liniştiţi in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii ţin piept agresorului Putin”, a adăugat ministrul Apărării. Potrivit acestuia, România şi Ucraina sunt parteneri, dar ”mai mult decât atât, suntem două naţiuni care înţeleg ce înseamnă libertatea şi ce cost are apărarea ei”. ”Vizita la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea, unde am mers împreună cu generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul-locotenent Leonard Baraboi, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, a fost şi un semn al cooperării reale dintre România şi Ucraina în domeniul securităţii. Am discutat despre continuarea programelor de pregătire pentru piloţii ucraineni şi despre consolidarea capacităţilor de apărare pe flancul estic al NATO. Dar, cum spuneam, m-am tot gândit astăzi la acel lucru care face un popor să stea unit. Oare ce ne mai uneşte pe noi, astăzi?”, a conchis Miruţă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Facebook.com Etichete: , , Dată publicare: