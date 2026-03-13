Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”
Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”

Vizita lui Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Fetești, în imagini. Cu cine s-a întâlnit liderul Ucrainei la Fetești | VIDEO

Știri Actuale
Zelenski fetesti
Facebook

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat, joi, Baza 86 Aeriană, unde tineri români şi ucraineni se antrenează pentru a deveni piloţi pe avioane F-16.

autor
Stirileprotv

Însoțit de minsitrul român al Apărării, Radu Miruță, liderul de la Kiev s-a întâlnit la Centrul european de pregătire F-16 de la Fetești cu piloții ucraineni care se antrenează pe acest de tip de aparat de zbor. 

M-am întâlnit cu militarii ucraineni care se antrenează la Centrul European de Instruire a Piloților F-16 din România. Am discutat cu soldații despre caracteristicile și condițiile antrenamentului lor. Am discutat despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la soluționarea acestora.

În centru, băieții noștri trec prin diferite etape de antrenament: teorie, zboruri de antrenament reale. Primii piloți ucraineni au început pregătirea în centru încă din 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă.

Mulțumim României, instructorilor centrului, tuturor celor care ne ajută să protejăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de luptă americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care deja transferă aceste avioane în Ucraina!, a scris președintele Zelenski, pe Facebook.

Citește și
Sunetele care au terorizat un întreg cartier din Arad. Oamenii nu au mai putut dormi noaptea: „Se aud urlete sinistre”
Sunetele care au terorizat un întreg cartier din Arad. Oamenii nu au mai putut dormi noaptea: „Se aud urlete sinistre”

„M-am întâlnit cu membrii serviciului ucrainean care se antrenează la Centrul European de Instruire F-16 din România. Am discutat cu cadeții despre detaliile și condițiile programului lor de instruire. Am discutat, de asemenea, despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și despre modul în care statul poate contribui la rezolvarea acestora. La centru, băieții noștri trec prin diferite etape de instruire, inclusiv teorie și misiuni reale. Primii piloți ucraineni au început programul acolo în 2024, iar unii dintre ei efectuează deja misiuni de luptă pentru a respinge agresiunea rusă.

Mulțumesc României, instructorilor de la centru și tuturor celor care ne ajută să ne apărăm și să combatem teroarea rusă. Vom fi întotdeauna recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a consolida protecția spațiului nostru aerian cu avioane de vânătoare americane, precum și Danemarcei, Olandei și Norvegiei, care au transferat deja avioane în Ucraina”, a adăugat el în postare.

”Există momente în care înţelegi că forţa unei ţări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. Dincolo de discuţiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu preşedintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrica nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel «ceva» care face un popor să rămână unit în faţa pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie - toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun. Astăzi am mers împreună cu preşedintele Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Feteşti, acolo unde tineri romani şi ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloţi de avioane F-16. I-am văzut pe viitorii piloţi ucrainieni emoţionaţi în discuţia cu preşedintele lor. Era o emoţie sinceră, dar şi o conştientizare profundă a responsabilităţii pe care o poartă”, a relatat și Radu Miruţă, joi seară, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că Zelenski a mulţumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România.

”La rândul meu, i-am mulţumit pentru rezistenţa poporului ucrainean, care ţine agresiunea Rusiei lui Putin departe de graniţele noastre. Noi dormim liniştiţi in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii ţin piept agresorului Putin”, a adăugat ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, România şi Ucraina sunt parteneri, dar ”mai mult decât atât, suntem două naţiuni care înţeleg ce înseamnă libertatea şi ce cost are apărarea ei”.

”Vizita la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea, unde am mers împreună cu generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul-locotenent Leonard Baraboi, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, a fost şi un semn al cooperării reale dintre România şi Ucraina în domeniul securităţii. Am discutat despre continuarea programelor de pregătire pentru piloţii ucraineni şi despre consolidarea capacităţilor de apărare pe flancul estic al NATO. Dar, cum spuneam, m-am tot gândit astăzi la acel lucru care face un popor să stea unit. Oare ce ne mai uneşte pe noi, astăzi?”, a conchis Miruţă.

Sursa: Facebook.com

Etichete: Zelenski, Fetesti,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”
Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”
Citește și...
Sunetele care au terorizat un întreg cartier din Arad. Oamenii nu au mai putut dormi noaptea: „Se aud urlete sinistre”
Știri Actuale
Sunetele care au terorizat un întreg cartier din Arad. Oamenii nu au mai putut dormi noaptea: „Se aud urlete sinistre”

Locuitorii unui cartier aflat nu departe de centrul Aradului sunt terorizați de șacali. Sălbăticiunile se apropie fără frică de case, iar noaptea scot sunete care dau fiori.

Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru. Prețurile la pompă continuă să crească
Știri Actuale
Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru. Prețurile la pompă continuă să crească

Motorina standard a depăşit pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol.

Momentul în care o camionetă condusă de un tânăr din București a lovit din plin o mașină care staționa pe marginea unui drum
Știri Actuale
Momentul în care o camionetă condusă de un tânăr din București a lovit din plin o mașină care staționa pe marginea unui drum

Accident surprins de camerele de monitorizare a traficului pe drumul expres care leagă Craiova de Pitești.

Recomandări
Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru. Prețurile la pompă continuă să crească
Știri Actuale
Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru. Prețurile la pompă continuă să crească

Motorina standard a depăşit pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol.

Guvernul a aprobat bugetul pe 2026. Bani de la stat pentru motorina transportatorilor, salariul minim crește de la 1 iulie
Stiri Politice
Guvernul a aprobat bugetul pe 2026. Bani de la stat pentru motorina transportatorilor, salariul minim crește de la 1 iulie

Guvernul a adoptat joi seară legea bugetului pe 2026, iar salariul minim va crește de la 1 iulie. În plus, transporatorii vor beneficia de o compansare a creșterii prețurilor la motorină.

Război în Iran, ziua 14. Trump spune că noul lider suprem este în viaţă, dar „afectat”; Un avion al SUA, prăbușit
Stiri externe
Război în Iran, ziua 14. Trump spune că noul lider suprem este în viaţă, dar „afectat”; Un avion al SUA, prăbușit

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 14-a zi. „Iranul va răzbuna sângele martirilor săi, va ține Strâmtoarea Ormuz închisă și va continua să atace bazele americane din Orientul Mijlociu”. Asta a transmis noul lider iranian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Martie 2026

44:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Martie 2026

01:45:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ce notă a primit Andrei Rațiu din partea spaniolilor după victoria la scor obținută de Rayo în Turcia

Sport

Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”