Fermierii români avertizează că salata, ceapa, roșiile și castraveții vor ajunge mai târziu pe piață, anul acesta.

Un solar s-a prăbușit sub greutatea zăpezii, în comuna Balta Doamnei din Prahova. Salata cultivată pe 600 de metri pătrați a fost distrusă.

Liana Iancu, legumicultor: „Țevile de susținere au cedat, folia, practic, este pusă la pământ!"

Impactul asupra suprafețelor cultivate

Până acum, 10 din cele 53 de hectare de solarii din această zonă au fost afectate de vremea rea. Efectele se vor vedea la piață.

Nicolae Paun, legumicultor: „Se întârzie mult, doamnă, mult. Cum vroiam noi cel târziu la 10 aprilie să ieșim cu castraveții și cu roșiile, nu se poate, nicio șansă… iulie, august, septembrie, dacă.”

Fermierii spun că nu vor face demersuri pentru a obține despăgubiri. Este prea complicat – stricăciunile ar trebui constatate de o comisie locală, apoi hârtiile sunt trimise autorităților județene și, în final, celor de la centru pentru centralizare.

Vasile Ivan, proprietar solarii: „Paguba, în jur la 200 de mii de lei cu cultură cu tot, cu sârmă, folie, lemn, bulumaci, cuie..."

Avertizări meteo pentru zilele următoare

Mai grav este că meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea și pentru zilele următoare. Vin ploi, dar și ninsori la munte, iar vântul va prinde putere inițial în vest. Specialiștii în agrometeorologie sunt de părere, totuși, că iarna aceasta n-a fost una rea.

Daniel Alexandru, șef laborator agrometeorologie ANM: „Suntem în cursul unei ierni aproape de normalul celor care trebuiau să se desfășoare în România. Se topește lent și are timp să se infiltreze în mare parte ca și randament în sol."

Potrivit prognozei, începutul primăverii calendaristice vine cu vreme caldă și cer senin, însă mai avem puțin de așteptat.