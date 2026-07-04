Tânăra se ducea spre casă când individul s-a apropiat de ea și a abordat-o. După câteva replici, acesta a amenințat-o cu un cuțit, i-a cerut să facă ce i se spune.

Potrivit anchetatorilor, a dus-o într-o parcare apropiată, într-o zonă retrasă și acolo ar fi agresat-o sexual.

Deși era îngrozită de individ, victima s-a gândit la un plan ca să scape de el, i-a dat de înțeles că se supune și i-a propus să meargă amândoi acasă la ea. În momentul în care au ajuns în fața blocului, tânăra de 27 de ani a intrat repede și a închis ușa după ea. A sunat apoi la 112.

Violatorul a fost prins pe o stradă din apropiere

Oamenii legii l-au găsit la scurt timp pe suspect, pe o stradă din același sector. Individul a încercat să fugă, însă a fost imobilizat. Este reținut pentru 24 de ore, pentru viol și lipsire de libertate și va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

De altfel, cuțitul cu care ar fi amenințat-o pe fată a fost găsit sub o mașină, aruncat în parcarea unde victima a fost atacată.