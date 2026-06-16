Bărbatul o cunoștea pe bătrână și știa că nu se poate apăra. Fiul victimei a anunțat marți poliția, iar suspectul este reținut pentru 24 de ore.

Femeia din localitatea Berghin, județul Alba, locuiește singură și are de multă vreme grave probleme de sănătate. Bărbatul în vârstă de 55 de ani obișnuia să lucreze cu ziua prin sat, iar oamenii spun că ar fi ajutat-o și pe bătrână la treburile din gospodărie. Noaptea trecută a venit și a intrat peste ea în casă.

Localnică: „S-a dus și a sărit poarta și a intrat peste femeia asta. O cunoștea, era femeie bătrână, paralizată, bolnavă. Nu ne vine să credem așa ceva. Așa ceva nu ne trebuie la noi în sat."

Localnic: „Intri peste om în casă, noaptea și femeie bătrână. Cine știe ce l-o apucat să intre peste femeia aia în casă."

Oamenii din comună sunt șocați de gestul bărbatului.

Localnică: „Ce merită un astfel de om? Pușcărie pe viață. Un om din ăsta care face asemenea lucruri... pușcărie pe viață. Dacă a făcut o dată, face și a doua oară și a treia oară."

Localnic: „Putea să se întâmple la oricine."

Polițiștii l-au găsit imediat pe individul bănuit că a batjocorit-o pe biata femeie și l-au reținut.

Inspector șef Mădălina Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și violare de domiciliu."

Dacă se va dovedi vinovat, bărbatul riscă închisoarea.