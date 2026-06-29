Curtea Supremă a SUA a refuzat luni să admită examinarea recursului formulat de preşedintele Donald Trump împotriva condamnării sale într-un proces civil la plata unor daune morale de 5 milioane de dolari către scriitoarea fostă jurnalistă Jean Carroll, care l-a acuzat de agresiune sexuală şi defăimare, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Anunţul judecătorilor instanţei supreme nu a fost însoţit de o motivare. Dar, prin refuzul examinării recursului, hotărârea deja pronunţă în apel de o instanţă inferioară rămâne definitivă.

Potrivit versiunii lui Jean Carroll, acum în vârstă de 82 de ani şi care a fost jurnalistă la revista de modă "Elle", Trump ar fi violat-o în anul 1996 într-o cabină de probă a unui magazin din Manhattan. Însă actualul preşedinte a susţinut că acuzaţia este o farsă şi a negat inclusiv că ar fi cunoscut-o vreodată pe Jean Carroll.

Trump fost condamnat în luna mai 2023 la plata a cinci milioane de dolari către reclamantă, dar a formulat recurs. Instanţa care a judecat recursul nu a probat infracţiunea de viol, dar a menţinut sentinţa anterioară şi i-a dispus lui Trump să-i plătească lui Jean Carroll 2,02 milioane de dolari pentru agresiune sexuală şi 2,98 de milioane pentru defăimare.

În lipsa probelor, instanţa s-a bazat pe o înregistrare audio apărută în campania electorală pentru alegerile câştigate de Trump în 2016 şi în care el s-a lăudat că a agresat sexual femei. Coroborând această înregistrare cu acuzaţii asemănătoare formulate de alte două femei, Jessica Leeds şi Natasha Stoynoff, tribunalul a estimat rezonabil să considere că Trump "s-a comportat într-o manieră similară cu alte femei, un tipar de contacte fizice abrupte şi neconsimţite faţă de femei pe care abia le cunoştea".

Procurorii numiți de Trump au declanșat anchete penale împotriva femeii pe care președintele SUA ar fi violat-o

Într-un proces separat, deschis de Jean Carroll împotriva lui Donald Trump tot pentru defăimare pe acelaşi subiect, după ce el a continuat să nege faptele chiar şi după verdictul din primul proces, actualul preşedinte a fost condamnat în ianuarie 2024 să-i plătească reclamantei o despăgubire încă şi mai mare, de 83,3 milioane de dolari, hotărâre de asemenea confirmată în apel.

Trump a susţinut la ambele procese că nu o cunoaşte pe Carroll, că ea oricum nu este "genul lui", că este "nebună" şi că a fabricat acuzaţiile de viol pentru a-şi promova cartea de memorii.

Între timp, după ce Trump a revenit la Casa Albă, Departamentul de Justiţie al SUA a deschis o anchetă penală împotriva lui Jean Carroll, potrivit relatărilor din luna mai ale mai multor mass-media americane. Ancheta urmăreşte să stabilească dacă autoarea a minţit sub jurământ în depoziţiile din cele două procese civile pe care le-a deschis împotriva preşedintelui, au relatat CNN şi New York Times, citând surse apropiate cazului.

Potrivit CNN, procurorii se bazează pe o declaraţie în care Jean Carroll a susţinut că nu a primit nicio finanţare externă, dar ulterior s-a confirmat că miliardarul Reid Hoffman i-a plătit o parte din cheltuielile de judecată.