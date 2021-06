Vijeliile și inundațiile au lăsat în urmă o mare de apă și noroi. Oamenii sunt disperați că au pierdut agoniseala de-o viață

Vijeliile care au măturat o jumătate de țară au lăsat în urmă oameni deznădăjduiți, într-o mare de apă și noroi.

Potopul din ultimele zile a distrus deja case, drumuri și poduri, iar zeci de persoane au fost evacuate. Pregătiți-vă însă! În următoarele zile vom vorbi de un alt fenomen periculos... canicula.

Temperatura crește, mai întâi în vestul țării, cu peste 35 de grade Celsius iar probabil cea mai călduroasă zi va fi joi când vom avea și 40 de grade, la umbră.

În comuna Biliești din Vrancea, oamenii îşi numără pagubele. Apa nu s-a retras, pentru că nu are unde. Pământul musteşte iar drumurile şi curţile sunt pline de nămol.

Un localnic este greu încercat de soartă. În 2005, o furtună violentă i-a pus la pământ locuinţa părintească. Acum a retrăit coşmarul, în casa nouă ridicată de el.

-Este apă până aproape de geam

-Ce aţi făcut, aţi fugit ?

-Da, ce să facem? - spune proprietarul locuinței.

Când s-a întors lucrurile pluteau în apa de aproape un metru. Totul este distrus:

„Uite cum arată un televizor. Şi mai este unul mai mare decât asta, dar încă nu l-am găsit.

E o canapea de piele în apă... Plutesc lucruri..."

Omul îi mulţumeşte însă cerului pentru că trăieşte. Când a început furtuna, şi-a luat nevasta, fiul şi nepoţii şi au fugit în zonă înaltă a satului.

Nelu Eză, proprietarul casei: „Sunteţi primii oameni care m-aţi întrebat, alte autorităţi nu am întâlnit până acum să vină să mă întrebe măcar ce fac aici, ce ai păţit, ce s-a întâmplat?"

În satul Biliești oameni şi animale suferă, deopotrivă.

„Căţelul l-am băgat la geam ca să nu se înece...Aşa e în casă cum se vede acum...", mărturisește o femeie.

70 de gospodării au fost făcute una cu pământul şi aproape 60 de oameni sunt evacuaţi.

Paula Lemnaru, localnică Biliești: „Am reuşit să plecăm cu vaca, am scos porcul, zece pui i-am aruncat în pod şi noi am plecat, am fugit ca să nu … Ne-am întors pe seară şi era nenorocire."

Zona este în continuare sub o avertizare de cod galben de vijelii.

Şi Dobrogea este încercată de vijelii.

Pe malul lacului Murighiol o tornadă a măturat luciul apei, băgând în sperieţi mai mulţi pescari.

Fuiorul a fost surprins şi lângă Mahmudia.

De altfel, după ciclonul care a adus cu el ploile şi vijeliile din ultimele zile, litoralul a fost martorul unor fenomene extreme. O tornadă impresionantă s-a format pe Marea Neagră în apropiere de Odessa.

În judeţul Galaţi, autorităţile au început să deverseze controlat apa din lacul de acumulare de la Movileni pentru a preveni inundarea localităţilor din aval, aflate de-a lungul Siretului.

Şi în oraş este dezastru după ploile torenţiale din ultimele zile. Un cartier arată acum ca după bombardament. Apa a săpat pe sub şosele şi trotuare, iar asfaltul a început să cedeze.

Oraşul Galaţi este construit în mare parte pe un strat de argilă, iar furtunile de săptămâna trecută şi-au arătat efectele. A apărut o groapă de peste trei metri în diametru şi adâncimea tot de trei metri.

„Din cauza apei, la 4 metri dacă forezi dai de apă. Şi atunci, după atâta ploaie…", mărturisește o femeie.

În zilele următoare, România va oscila între vijelii şi canicula.