România, măturată de ape. Drama unui bărbat a cărui casă a fost pentru a doua oară ruinată de inundații

Vijeliile care au măturat o jumătate de ţară au lăsat în urma oameni deznădăjduiţi, într-o mare de apă şi noroi.

6 judeţe sunt vizate de un cod portocaliu, iar trei sferturi din teritoriul României, rămâne sub cod galben. Totul după ce potopul din ultimele zile a distrus deja: case, drumuri şi poduri, iar zeci de persoane au fost evacuate.

În următoarele zile termometrele vor indica însă 40 de grade Celsius.

În comuna Biliești din Vrancea, oamenii îşi numără pagubele.

Apa nu s-a retras, pentru că nu are unde. Pământul musteşte, iar drumurile şi curţile sunt pline de nămol.

Pe un bărbat soarta l-a încercat din nou. În 2005 o furtună violentă i-a pus la pământ locuinţa părintească. Acum a retrăit coşmarul în casă nouă ridicată de el.

Când s-a întors lucrurile pluteau în apă de aproape un metru.

Omul îi mulţumeşte însă cerului pentru că trăieşte. Când a început furtuna şi-a luat nevasta, fiul şi nepoţii şi au fugit în zonă înaltă a satului.

Nelu Eza, proprietarul casei: "Sunteţi primii oameni care m-aţi întrebat, alte autorităţi nu am întâlnit până acum să vină să mă întrebe măcar ce fac aici, ce ai păţit, ce s-a întâmplat?"

În satul Biliești oameni şi animale suferă, deopotrivă.

70 de gospodarii au fost făcute una cu pământul şi aproape 60 de oameni sunt evacuaţi.

Paula Lemnaru, localnică Bilieşti: "Am reuşit să plecăm cu vaca, am scos porcul. Zece pui i-am aruncat în pod şi noi am plecat, am fugit ca să nu. Ne-am întors pe seară şi era nenorocire."

Zona este în continuare sub o avertizare de cod galben de vijelii.

Şi Dobrogea este încercată, de două zile, de vijelii.

Duminică, pe malul lacului Murighiol o tornadă a măturat luciul apei, băgând în sperieţi mai mulţi pescari.

Fuiorul a fost surprins şi dintr-un alt unghi, de lângă Mahmudia.

De altfel, după ciclonul care a adus cu el ploile şi vijeliile din ultimele zile, litoralul a fost martorul unor fenomene extreme. În imagini o tornadă impresionantă se formeza pe Marea Neagră în apropiere de Odessa.

În judeţul Galaţi, autorităţile au început să deverseze controlat apa din lacul de acumulare de la Movileni pentru a preveni inundarea localităţilor din aval, aflate de-a lungul Siretului.

Şi în oraş este dezastru după ploile torenţiale din ultimele zile. Un cartier arată acum că după bombardament. Apa a săpat pe sub şosele şi trotuare, iar astfaltul a început să cedeze.

Oraşul Galaţi este construit în mare parte pe un strat de argilă, iar furtunile de săptămâna trecută şi-au arătat efectele, unde s-au format gropi de mari dimensiuni.

În zilele următoare, România va oscila între vijelii şi caniculă.

Meteorologii anunţă în continuare vreme instabilă, mai ales seara, aşa că nu scăpăm de ploi care vin însoţite şi de vânt puternic care produce acele fuioare şi trombe marine. Un astfel de fenomen periculos a fost observat de un telespectator în zona Otopeni.

Abia de joi se mai răresc ploile şi vor veni mai mult în zonele de munte. Până atunci, însă, tot în zone din Dobrogea şi Moldova va ploua mult. Şi am văzut deja ce pagube sunt cu zeci de gospodarii inghitie de apă, drumuri şi poduri rupte.

Dar de marți meteorologii anunţă un alt fenomen meteo periculos: canicula! Temperatura creşte, mai întâi în vestul ţării, cu peste 35 de grade Celsius, iar în condiţii de multă umezeală de la aceste ploi, vorbim de disconfort termic ridicat. Cu cât raportul dintre temperatură şi umezeala e mai mare, cu atât vom suporta mai greu canicula. Probabil cea mai toridă zi va fi joi când în vestul şi sud vestul ţării vom avea şi 40 de grade, la umbră, iar în Bucureşti 35.